Folla al Bar Sport di Pietracuta per la presentazione della lista numero 1 “San Leo Progetto Comune”

L’occasione è stata ghiotta per illustrare ai cittadini il programma elettorale per la frazione più importante del Comune. Il Sindaco uscente Bindi, dopo aver ricordato le cose fatte negli ultimi cinque anni, ha elencato i punti fondamentali previsti per Pietracuta e nello specifico “il completamento della ristrutturazione della scuola primaria e secondaria”, “la creazione di un parco giochi e nuovi arredi per la scuola dell’infanzia”, “l’intervento di recupero del Castello di Pietracuta recentemente acquisito a patrimonio dell’Ente”, ”la costruzione di rotonde, marciapiedi e piste ciclabili nell’area Pietracuta-Libiano-Villanova”; “completamento del teatro e ristrutturazione del circolo ARCI”, “le asfaltature, la ricostruzione dei marciapiedi e il potenziamento della segnaletica nell’are PIP”, “realizzazione nell’area adiacente alle scuole di un parco giochi per bambini e di nuovi parcheggi”, “la creazione di un centro diurno per anziani in Piazza I maggio”, “il progetto di riqualificazione del Convento in collaborazione con la Diocesi” e “la manutenzione della chiesina di Libiano”. In seguito i singoli candidati, alcuni con un certo imbarazzo dovuto all’emozione di ritrovarsi di fronte a tanti presenti, hanno provveduto alla loro presentazione manifestando tutti lo spirito fattivo di mettersi pienamente e al più presto a disposizione dei cittadini. Consiglieri uscenti presenti in lista: Saccani Giacomo, Pierluigi Sacchini, Guerra Valentina e Rinadi Martina. Completano la squadra: Mancini Martina, Righetti Giorgio, Renzetti Claudio, Tosi Katia e Gjolena Moredo.

cs “San Leo Progetto Comune”