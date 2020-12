Fondazione Cetacea Onlus: Le tartarughe marine del Delta del Po tra le protagoniste di un documentario nazionale

Fondazione Cetacea Onlus: Le tartarughe marine del Delta del Po tra le protagoniste di un documentario nazionale.

Dal 17 al 22 dicembre si sono tenute le riprese di un documentario nazionale che vedrà la firma del regista Paolo Sodi, produzione che mostrerà le straordinarie peculiarità del territorio del Delta del Po ferrarese. Tra le protagoniste del progetto le tartarughe marine Caretta caretta, animali presenti in grande numero nel pescoso Delta e nelle valli di Comacchio, e la loro interazione complicata con gli esseri umani e come questa, però, può diventare un rapporto di cura e rispetto. Protagonista delle riprese a Porto Garibaldi l’equipaggio del peschereccio Bosga. Le riprese sono proseguite al Centro di Primo Soccorso di Goro, dove questi animali vengono messi in sicurezza dal gruppo Delta Rescue, formato da Fondazione Cetacea, ENPA Lagosanto, Gruppo dei Vigili Giurati di Goro, Circolo Nautico di Volano e AICS, e visitati dalla dott.ssa Giulia Bondesan.

Lana è la paziente (in tutti i sensi) tartaruga protagonista delle riprese, catturata accidentalmente in reti a strascico lo scorso novembre e ora perfettamente ristabilita: domenica 20 è stata rilasciata al termine riprese davanti a Goro da Fondazione Cetacea con i mezzi del Corpo Vigili Giurati di Goro. E’ stato possibile attuare questo importante progetto di sensibilizzazione ed educazione ambientale grazie alla collaborazione della Capitaneria di Porto e della Rete Regionale per la Conservazione delle Tartarughe Marine.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Comunicato stampa

Fondazione Cetacea Onlus

I più letti della settimana: