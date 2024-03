Fondazione ISAL presenta la terza edizione della Mostra di pittura collettiva al centro commerciale “I Malatesta”Ai nastri di partenza la terza edizione della Mostra di pittura collettiva promossa dall’Associazione Amici di ISAL con il patrocinio del Comu

Fondazione ISAL presenta la terza edizione della Mostra di pittura collettiva al centro commerciale “I Malatesta”Ai nastri di partenza la terza edizione della Mostra di pittura collettiva promossa dall’Associazione Amici di ISAL con il patrocinio del Comu.

Ai nastri di partenza la terza edizione della Mostra di pittura collettiva promossa dall’Associazione Amici di ISAL con il patrocinio del Comune di Rimini, con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno di Fondazione ISAL, nella ricerca di nuove cure contro il dolore cronico persistente e incurabile. Il taglio del nastro si terrà sabato 23 marzo alle 16.00 al centro commerciale “I Malatesta” di via Emilia 150. Sarà presente William Raffaeli, presidente Fondazione Isal. La mostra, a ingresso gratuito, sarà quindi visitabile fino al 14 aprile nelle giornate di giovedì e venerdì dalle 16.00 alle 19.30, il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 16 alle 19.30. Una vetrina d’eccezione per 30, tra pittori e artisti di altissimo livello, provenienti da tutta la Romagna, che avranno così modo di accompagnare il pubblico in un viaggio alla scoperta delle loro opere e della loro poetica, unendo l’amore per l’arte alla solidarietà. Giunta alla terza edizione, la mostra intende valorizzare le opere dei pittori romagnoli e al contempo aiutare a reperire fondi per la ricerca sul dolore cronico. Dalla sua nascita, infatti, ISAL è stata protagonista delle più importanti iniziative nazionali sul tema del dolore e del suo trattamento. L’Associazione Amici di ISAL coadiuva e sostiene la fondazione con l’obiettivo di perseguire un sogno importante, quello di realizzare un Polo nazionale per la ricerca e cura del Dolore Cronico Incoercibile, cioè senza possibilità di ottenere un beneficio con le cure conosciute su scala internazionale.

cs Fondazione ISAL

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana: