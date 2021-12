Fondazione Oltre: “Appunti di storia – Racconti e memorie del XX secolo”

A cura della Fondazione OLTRE è stato dato alle stampe il primo fascicolo della raccolta “APPUNTI DI STORIA Racconti e memorie del XX secolo”.

L’iniziativa rientra fra le attività di divulgazione culturale promosse dalla Fondazione OLTRE con l’intento di recuperare memoria collettiva attraverso il potere di una narrazione che, come in questo caso, si ispira apertamente ai caratteri della narrazione civile. Storie raccontate da chi le ha vissute personalmente, oppure le ha conosciute per bocca dei protagonisti, o dalle cronache familiari e sociali, dalle testimonianze che di generazione in generazione compongono il mosaico dell’identità culturale e dei suoi principali canoni e valori di riferimento.

Questo primo numero è affidato ai ricordi di una formidabile ultraottantenne sammarinese, Giuseppina Tamagnini che, in questo breve racconto, rievoca la San Marino della sua infanzia durante il periodo fascista, il tragico bombardamento del 26 giugno 1944 e il passaggio del fronte. Tempi duri e difficili nei quali però, accanto a lutti e distruzioni, si possono cogliere i bagliori di una umanità solidale e generosa.

Il testo è corredato da immagini messe a disposizione dalla famiglia Tamagnini e dall’ampia raccolta di Secondo Cesarini, appassionato collezionista di libri, opuscoli e pubblicazioni di tema sammarinese. La progettazione della veste grafica è opera di Riccardo Zani Faetanini.

La pubblicazione sarà in vendita a partire da oggi presso le principali librerie ed edicole della Repubblica.





* La Fondazione Oltre, nata nel 2019, ha per scopo la promozione dei valori di libertà, uguaglianza, giustizia sociale e democrazia partecipata. I suoi ambiti di interesse spaziano dalla tutela dei diritti civili, del lavoro e dello stato di diritto, all’ambientalismo e alla solidarietà sociale. La sua attività si esplica attraverso studi e ricerche, eventi, pubblicazioni, programmi di formazione, raccolta di documentazioni inerenti la storia della Sinistra e l’evoluzione degli scenari politici e sociali della Repubblica di San Marino.

Comunicato stampa

Fondazione Oltre

