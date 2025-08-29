Fondazione OLTRE dona all’Archivio di Stato l’archivio storico di Sinistra Unita

Nella mattinata del 27 agosto 2025, la dott.sa Vanessa D’Ambrosio Berti, Tesoriera della Fondazione OLTRE, e il dott. Damiano Muccioli, in qualità di curatore scientifico, hanno consegnato all’Archivio di Stato della Repubblica di San Marino, alla presenza del Dirigente degli Istituti Culturali dott. Vito Giuseppe Testaj, il fondo documentale dell’ex partito sammarinese Sinistra Unita. La piena e definitiva integrazione del fondo nel patrimonio archivistico pubblico, mirata a valorizzare il suo potenziale di trasmissione culturale, segue l’atto di donazione sottoscritto lo scorso 30 luglio, presso l’Avvocatura dello Stato, alla presenza dei Sindaci di Governo, della Tesoriera D’Ambrosio e della Presidente della Fondazione OLTRE, Francesca Michelotti. Il fondo documentale afferisce alle vicende politiche di Sinistra Unita, partito sammarinese nato nel 2005 dal cui scioglimento, nel 2017, ha avuto origine la Fondazione OLTRE e, riordinato e inventariato secondo i criteri della corretta disciplina archivistica dal dott. Damiano Muccioli, consta di: - n. 11 raccoglitori contenenti materiale documentale (su supporto cartaceo, hard disk, DVD e videocassette); - n. 5 raccoglitori cilindrici contenenti gli esemplari grafici delle campagne di comunicazione condotte da Sinistra Unita (manifesti, locandine, cartoline, loghi e bozzetti). L’esistenza di Sinistra Unita costituisce un tassello significativo della vita politica sammarinese dei primi due decenni del secondo millennio. I Fondatori di OLTRE, in linea con le indicazioni impartite dagli esperti dell’Archivio di Stato, si sono adoperati per salvaguardare il suo archivio e renderlo fruibile alla consultazione, come contributo alla composizione di un’immagine delle vicende politiche, sociali e istituzionali di quell’orizzonte temporale. Sottolineata l’importanza della donazione anche nelle parole del Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, Teodoro Lonfernini, che ricorda: “Mettere a sistema tutto quello che fa parte della memoria di San Marino contribuisce alla ricchezza del nostro patrimonio documentale ed artistico”. Con questa donazione, infatti, l’Archivio di Stato prosegue con la valorizzazione dei fondi archivistici dei partiti politici sammarinesi.

