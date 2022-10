Fondazione Ritrovo dei Lavoratori: riforma delle pensioni

Fondazione Ritrovo dei Lavoratori: riforma delle pensioni.

Si è svolta ieri sera, presso la Sala del Castello di Serravalle, la conferenza dibattito sulla riforma delle pensioni, organizzata dalla Fondazione Ritrovo dei Lavoratori di Serravalle.

Alla serata hanno partecipato Roberto Ciavatta, Segretario di Stato alla Sanità; Enzo Merlini, Segretario Generale della Confederazione Sammarinese del Lavoro; Luca Montanari, Segretario Generale della Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi; Francesca Busignani, Segretario Generale Unione Sammarinese Lavoratori e William Vagnini, Segretario Generale della Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese. Ha moderato il dibattito Carlo Filippini direttore de l’Informazione di San Marino.

Si è sviluppato fra i relatori un dibattito basato sulla consapevolezza che servirebbero interventi forti e a breve termine per evitare voragini poiché il calo del rapporto lavoratori/pensionati è passato da 2,54 del 2012 a 2,04 del 2022.

Numeri allarmanti che hanno segnato uno sbilancio fra le entrate e le uscite delle sole pensioni, senza il contributo dello Stato, da 47 mln del 2017 a 84 mln del 2022.

Inoltre, come è emerso durante la serata, l’intervento dello Stato è passato da 25 milioni nel 2013 a oltre 57 milioni del 2021. Più che raddoppiato in pochi anni.

E’ stato ricordato durante il dibattito che l’incidenza dei contributi dello Stato sul comparto degli Artigiani è passato da poco più di 389 mila euro del 2017 a oltre 3,5 mln del 2021. Quello dei commercianti dai quasi 430 mila euro del 2017 ai 4milioni 231 mila euro del 2021. L’intervento su quello dei lavoratori subordinati è passato dai 19,5 milioni del 2017 ai 28 milioni circa del 2021, considerando anche che sono in aumento sia il numero dei pensionati sia le pensioni medie erogate mentre si riducono i lavoratori attivi, ad eccezione dei subordinati e degli imprenditori.

Un confronto molto partecipato tenutosi alla vigilia di uno sciopero generale, indetto da tutte le sigle sindacali, per chiedere modifiche alla riforma delle pensioni, a cui si aggiungono il rinnovo di tutti i contratti scaduti e un piano di sostegno contro il caro bollette.

La presidente della Fondazione Ritrovo Lavoratori Serravalle Maria Domenica Michelotti ha voluto personalmente ringraziare i relatori intervenuti per avere contributo, anche se su posizioni differenti, ad elevare il dibattito su di un argomento di interesse collettivo che inevitabilmente avrà un impatto importante sul Paese e su tutta la popolazione.



