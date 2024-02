Fondazione Silvana Arbia: 12 febbraio Giornata Mondiale contro l'uso dei bambini soldato

Fondazione Silvana Arbia: 12 febbraio Giornata Mondiale contro l'uso dei bambini soldato.



La Fondazione Silvana Arbia chiede particolare attenzione per “i bambini soldato” e per tutti i bambini del mondo

Il 12 febbraio è la giornata internazionale dei bambini soldato, questa data è stata istituita il 12 febbraio 2002 dall’Assemblea delle Nazioni Unite quando è entrato in vigore il protocollo opzionale alla convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, stabilendo che nessun minore può essere impiegato direttamente nelle ostilità, nonché essere arruolato obbligatoriamente; da allora ogni anno si rinnova alla memoria questa data.

La “Fondazione Silvana Arbia” nata nel 2014 a San Marino, ha il preciso scopo di promuovere azioni di prevenzione contro l’uso dei bambini e delle bambine soldato; si adopera contro il coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, contro la violenza sessuale, per la smobilitazione dei bambini soldato e per la loro reintegrazione.

L’obiettivo è quello di permettere loro di iniziare una nuova vita per mezzo di un’assistenza mirata e un’istruzione scolastica. La Fondazione opera attraverso l’educazione e l’insegnamento del mondo dei diritti umani nelle scuole, ai giovani, in particolare la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, in modo che ragazzi e ragazze diventino sostenitori della tolleranza e della pace, sviluppino conoscenza e consapevolezza dei propri diritti così da essere meno esposti ai tanti pericoli.

La Fondazione nell’ultimo anno ha già operato in tal senso in Congo, instaurando anche una rete di contatti, per garantire ad un gruppo di “bambini della foresta” il diritto a una crescita sana, all’educazione e alla formazione.

In questa giornata ci accompagna la consapevolezza che i ragazzi di oggi saranno i protagonisti del futuro e se cresceranno con le armi in mano e con sentimenti di violenza e vendetta nel cuore, avremo un futuro di violenze e di vendette infinite. Questa Giornata Mondiale Contro l’Uso dei Bambini Soldato serva ancora una volta come un potente promemoria dell’urgenza di tutelare i diritti dei minori e di eliminare la loro partecipazione in conflitti armati.

Accanto alle azioni è necessario anche fermarsi, riflettere e chiedersi: quale futuro potranno mai avere bambini e bambine a cui si nega di essere tali?



Comunicato stampa

Fondazione Silvana Arbia

