Fondazione Silvana Arbia: Presentato alla Reggenza “L'albero dei diritti”

Oggi 30 marzo 2023 in mattinata è stato presentato agli Eccellentissimi Capitani Reggenti S.E. Maria Luisa Berti e S.E. Manuel Ciavatta il piccolo libro “L’albero dei diritti” realizzato dalla Fondazione Silvana Arbia e curato da Itala Cenci Malpeli e Aurora Cherubini, a partire dalle Convenzioni Internazionali, con l’immagine di copertina di Anna Malpeli, in italiano, francese e inglese.

La pubblicazione è stata pensata per essere affidata ai nostri ragazzi, per renderli consapevoli del loro ruolo attivo nella società e nel mondo, informati su quanto accade nella nostra stessa casa e più lontano, capaci di individuare i diritti e doveri di ognuno, e con la volontà di contribuire all’agenda globale sui bambini-soldato. I bambini rappresentano il futuro della civiltà umana e di ogni società, permettere che vengano ignorati i loro diritti e vengano usati come pedine in guerra, sia come bersagli, sia come esecutori, significa compromettere il futuro. Di generazione in generazione, la violenza genera violenza. I bambini violati portano nel cuore e nella mente le cicatrici della paura e dell’odio. Costretti a imparare a uccidere invece di seguire l’istruzione, i figli dei conflitti non hanno le conoscenze e le competenze necessarie per scegliere e costruire il loro avvenire e quello delle loro comunità.

Quello che consideriamo naturale per i nostri bambini, cioè avviarli verso uno sviluppo equilibrato e armonioso per diventare adulti attraverso la famiglia, la scuola, lo sport e la socializzazione, è invece assolutamente negato agli oltre 93 mila bambini che, si stima, siano oggi impegnati in modo attivo in conflitti armati. La guerra nega l’istruzione e ai bambini viene negato il diritto fondamentale di imparare, di andare a scuola e di giocare. Nei paesi dove è in corso un conflitto, dove gli adulti hanno deciso di “giocare” a fare i soldati, i bambini sono le vittime principali. La Fondazione ritiene che i tentativi di affrontare le conseguenze dei diritti umani negati nei conflitti, possono essere completi e duraturi solo se i ragazzi saranno in grado nel futuro più prossimo di ricostruire le loro comunità attraverso competenze e conoscenza.

Il primo obiettivo della Fondazione Silvana Arbia è fornire uno strumento per guidare i nostri ragazzi alla comprensione del concetto di diritto umano e all’importanza di essere portatori di diritti e doveri, indirizzare la loro attenzione alle tante violazioni nel mondo e infine motivarli all’azione, acquisendo un maggior senso di solidarietà verso gli altri nella consapevolezza di sé, perché essere portatori di diritti significa sapersi anche assumere la responsabilità di difenderli.

L’altro obiettivo è coinvolgere nella distribuzione della pubblicazione gli adulti, le donne in particolare, le mamme, perché affianchino nella difesa dei loro diritti i bambini che vivono nella zona dei grandi laghi in Congo, nella foresta del Kivu e in tutte quelle regioni del mondo dove la conoscenza e l'educazione sono negate.

Allora il lavoro sui diritti dei bambini in situazioni di guerra, come sui diritti umani in genere, diviene immenso lavoro di sintesi e sintonia di tutti, in un contesto in cui anche la scuola è coinvolta, non solo come un luogo in cui ricevere la formazione di base, ma anche come ambiente di protezione e di crescita responsabile.

