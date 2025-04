Fondazione Solidarietà CDLS: sosteneteci con il 3x1000

Cari concittadini, lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati. Come altre piccole organizzazioni la Fondazione Solidarietà CDLS tiene viva la fiammella della solidarietà. Queste piccole e grandi organizzazioni sono impegnate nel volontariato e nell'aiuto a chi ha più bisogno; Il nostro impegno, da anni, è volto a salvare l'Immagine Umana nel mondo , con interventi seppur piccoli, come gocce d'acqua, che aiutano gli indifesi ei più fragili. La Fondazione Solidarietà CDLS da anni sostiene progetti di solidarietà in Perù, Brasile, Aleppo e ora sta valutando interventi concreti anche a San Marino. Per questo vi chiediamo di sostenere la nostra Fondazione, destinando quest'anno il 3x1000 al momento della dichiarazione dei redditi. Grazie a chi vorrà aiutarci ad aiutare.

c.s. Gian Luca Montanari Presidente Fondazione Solidarietà CDLS