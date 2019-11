Fondazione Tebaldi, “Omaggio a Renata” domenica a Roma: l’evento riceve la Medaglia del Presidente della Repubblica conferita da Mattarella oltre al plauso del Parlamento Europeo

Domenica nel nome di Renata Tebaldi all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma per l’evento che la Fondazione Renata Tebaldi ha organizzato nella capitale insieme all’Accademia stessa. Una giornata di studi che si inserisce all'interno del cartellone di Celebrazioni del 15° anniversario della scomparsa dell’artista, una serie di eventi creato in occasione di quello che è, a tutti gli effetti anche il 15° anno di attività della Fondazione da lei voluta e autorizzata. Alle ore 10.30 si inizierà nella splendida cornice del MUSA (il Museo degli strumenti musicali dell’Accademia) dove avrà inizio la conferenza dal titolo “Ritratto d’Artista: Renata Tebaldi, l’Accademia e la discografia” momento di approfondimento che si concluderà con la proiezione di un video esclusivo realizzato da RAI Teche in collaborazione con l’Accademia appositamente per questa occasione, anche grazie alla concessione di alcune immagini da parte del Teatro alla Scala. Saranno 4 i relatori: due massimi esponenti dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, Michele dall’Ongaro, Presidente e Sovrintendente, e Annalisa Bini, Accademico, che si interfacceranno con due rappresentanti della Fondazione Renata Tebaldi, il soprano Elizabeth Norberg-Schulz, socio onorario, e Niksa Simetovic, Presidente. Alle ore 17.00 la giornata di studi si concluderà presso la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica in cui verrà ospitato il concerto “Omaggio a Renata”, uno spettacolo per voce e pianoforte in cui si esibiranno tre giovani promesse del Renata Tebaldi International Voice Competition: Benedetta Torre, soprano, Vittoriana De Amicis, soprano ed Eve-Maud Hubeaux, mezzosoprano. Si esibiranno accompagnate al pianoforte dal M° Otello Visconti. Il concerto sarà preceduto dalla visione del video edito da RAI Direzione Teche, che per tutta la giornata sarà reso disponibile al pubblico. L’ingresso libero renderà la giornata aperta davvero a tutti. Importante il plauso delle Istituzioni: in primis il riconoscimento che il capo dello stato Sergio Mattarella ha conferito all’evento, la Medaglia del Presidente della Repubblica italiana. E poi i Patrocini della Repubblica di San Marino e della sua Ambasciata a Roma, partner dell’iniziativa unitamente all’Ambasciata di San Marino presso la Santa Sede. Comune di Roma e Regione Lazio completano i supporti italiani ed il Patrocinio del Parlamento Europeo riporta una motivazione che è perfetta sintesi di questi beneplaciti “Il Parlamento Europeo apprezza molto le iniziative, come questa, che si rivolgono al grande pubblico e contribuiscono a diffondere il patrimonio culturale dell’UE, sfruttando il potere della musica lirica per rafforzare la coesione sociale ed i rapporti culturali internazionali. La musica è il linguaggio universale, capace di unire le persone al di là dei confini e delle differenze culturali.” Questo era il pensiero di Renata Tebaldi, un’artista che voleva essere ricordata attraverso la musica e che, anche grazie alle incisioni che ha registrato in gran parte proprio al Santa Cecilia, ancora oggi è per tutti la “voce d’angelo”.

