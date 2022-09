Fondazione Unicampus San Pellegrino, la traduzione letteraria fa crescere numero lettori, libri stampati e mercato editoriale italiano

Gli autori stranieri nell’editoria italiana, la loro importanza per il mondo del libro e il ruolo essenziale dei traduttori, vere e proprie voci italiane degli autori di altri Paesi, sono il focus della XX edizione delle “Giornate della Traduzione Letteraria” (30 settembre – 2 ottobre), organizzata dalla Fondazione Unicampus San Pellegrino (Fusp), nelle sale della sua sede di Palazzo Buonadrata di Rimini. Manifestazione curata come da tradizione dal presidente Fusp Stefano Arduini e Ilide Carmignani, traduttrice storica della grande letteratura di lingua spagnola. Le “Giornate” Fusp 2022 arrivano in un momento particolare e ancora positivo per il mondo del libro italiano. Dopo la pandemia leggiamo molto di più. I dati 2021 dicono che, l'editoria nel suo complesso, ha raggiunto 1,701 miliardi di euro di vendite a prezzo di copertina. Copie acquistate di libri stampati: 115,6 milioni. Le cifre ci hanno confermato sesta editoria nel mondo dopo Usa, Cina, Germania, UK e Francia. E nei primi sei mesi di quest’anno, nonostante un calo di quasi quattro decimali rispetto al 2021, i numeri risultano comunque molto più alti (+ 14%) rispetto a quelli dello stesso periodo 2019. È, invece, la letteratura straniera a mantenere invece un tasso costante di crescita: + 4,8% rispetto al 2021, + 26,2% rispetto al 2019 (*). E fare il punto su questo aspetto centrale del nostro futuro editoriale e culturale è l’obiettivo delle XX edizione della tre giorni Fusp, spiega Stefano Arduini, presidente della Fondazione: “Sembra che noi italiani stiamo finalmente diventando un popolo non solo di santi e navigatori ma pure di lettori. In queste settimane in tutta Italia ci sono, benemeriti, festival di lettura, del libro, della letteratura aperti al grande pubblico. Le nostre Giornate invece sono dedicate a case editrici, editor, traduttori. Sono un ambito di alta formazione per chi lavora in questo campo. Facciamo il punto sullo stato delle cose e su quello che faremo domani. Come scrive Susan Sontag, la traduzione è il sistema circolatorio delle letterature del mondo. I libri costruiscono ponti, e mai come oggi ne abbiamo tutti bisogno”. Del resto la missione di Fusp è chiara, continua Stefano Arduini: “Facciamo educazione e formazione con le nostre Scuole Superiori di Mediazione Linguistica di Rimini, Brindisi, Trento, Vicenza, Campobasso. I nostri corsi di traduzione letteraria sono seguiti da tutto il mondo". Programma e partecipanti Durante le Giornate della traduzione letteraria professionisti dell'editoria, direttori, editor di case editrici scrittori, studiosi e traduttori si alterneranno in seminari e dibattiti per confrontarsi sul tema della traduzione letteraria e condurre workshop di alta formazione. Venerdì (30 settembre) si aprono i lavori con gli interventi in aula magna di Palazzo Buonadrata. Dopo le relazioni introduttive di Stefano Arduini e Ilide Carmignani, lo scrittore Paolo Valesio, Professore emerito alla Columbia University di New York, dove ha occupato la cattedra "Giuseppe Ungaretti" di letteratura italiana dal 2005, parlerà delle frontiere della letteratura. Mariagrazia Mazzitelli, direttore editoriale Salani, illustrerà invece una storia editoriale di successo pluricentenaria, giocata sempre tra autori italiani e esteri: “Da Pinocchio a Harry Potter 160 anni di libri, cultura e fantasia”. Subito dopo il poeta Milo De Angelis, introdotto da Elisabetta Risari, racconterà il percorso della sua nuovissima traduzione del “De rerum natura” di Lucrezio, uscita quest’anno per i tipi Mondadori. Ena Marchi e Giorgio Pinotti si confronteranno poi con i partecipanti su significato e valore per ogni lettore della casa editrice Adelphi. A seguire introdotta invece dalla vice sindaca di Rimini Chiara Bellini, Vera Gheno interverrà sul tema attualissimo dei nomi femminili e altre singolarità. A chiudere la prima giornata la puntata de “La Lingua Batte – Rai 3” dal vivo con Paolo Di Paolo, i curatori e gli ospiti delle Giornate, a cura di Cristina Faloci e Manuel de Lucia. Premio "Giovanni, Emma e Luisa Enriques” Il riconoscimento "Giovanni, Emma e Luisa Enriques" - Giornate della traduzione letteraria”, assegnato ogni anno dalla giuria, composta da Ernesto Ferrero, Stefano Arduini e Ilide Carmignani, a traduttori letterari per l'insieme della loro attività o a personaggi del mondo culturale che si sono contraddistinti per il loro impegno a favore della traduzione, in quest’edizione sarà assegnato a Ada Vigliani, voce italiana di W. G. Sebald. Traduttrice per Einaudi, Mondadori, Adelphi, Sellerio, e di autori quali: Arthur Schopenhauer, Robert Musil, Alfred Polgar, Fred Wander, Ernst Jünger, Stefan Zweig, Robert Musil, F. Kafka. I seminari Da sabato 1° ottobre iniziano i seminari dedicati a studenti e traduttori. Workshop articolati in due moduli: "Strumenti", per condividere esperienze di traduzione e conoscere meglio il mondo del libro, e "La traduzione editoriale: istruzioni per l’uso". Quest’ultima offre una panoramica del mestiere traduttore letterario, da cosa vuol dire rendere in italiano i testi di autori di altri Paesi, alla sua filiera editoriale e alla disciplina e i contratti che regolano i diritti d’autore di chi traduce. Programma completo e Partecipanti https://traduzione-editoria.fusp.it/seminari_43.html

