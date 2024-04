Fondi Comunitari per la promozione turistica, il Psd si congratula per i risultati ottenuti dal Segretario di Stato Pedini Amati

Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ha siglato la scorsa settimana il memorandum con European Travel Commission che determinerà per la Repubblica di San Marino l’opportunità di ricevere fondi europei per la promozione turistica del Paese attraverso attività da tenersi all’estero (Brasile e Stati Uniti). Fondi comunitari ottenuti grazie all’impegno del Segretario di Stato e dei suoi consulenti, contributi raggiungibili da anni per i quali nessuno però si era impegnato prima. Il Partito dei Socialisti e dei Democratici che da anni mette il rapporto con l’Europa e i suoi organismi al centro dell’impegno politico non può che riconoscere il grande valore di queste iniziative che, senza dubbio, potranno essere molte di più dopo l’accordo di associazione che San Marino ha di fatto sottoscritto ma che richiedono l’impegno di istituzioni proattive e impegnate. I numeri parlano chiaro, grazie all’impegno del Segretario di Stato Federico Pedini Amati la promozione turistica sammarinese e dei territori limitrofi ha già beneficiato di oltre mezzo milione di euro a fondo perduto. Nell’accordo con ETC anche il riconoscimento, dopo quello già garantito a San Marino dell’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite, delle buone pratiche del Paese a garanzia dell’accessibilità e della sostenibilità del turismo, fiori all’occhiello dell’attività politica della recente legislatura.

