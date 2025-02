Fondi europei: 175.000 euro per lo sviluppo del turismo religioso “Pedini Amati presenta la richiesta di adesione ad un nuovo bando”

Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ha presentato nell’ultima seduta del Congresso di Stato la delibera per la partecipazione al bando di finanziamento "Sacred Horizons: a journey through spiritual Europe". Si tratta dell’atto formale di adesione al bando emesso da European Travel Commission per ottenere fondi della Commissione Europea da destinare allo sviluppo del turismo. Per la Repubblica di San Marino, che in passato si è già aggiudicata tre assegnazioni di questo genere si tratta della quarta partecipazione. Il progetto presentato, del quale San Marino è ente capofila e coordinatore, mira a promuovere il turismo spirituale, sostenibile ed inclusivo nei territori di un consorzio internazionale del quale fanno parte, oltre alla Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino anche la Regione Emilia Romagna, il Ministero della Cultura della Grecia, l’Ente del Turismo dell’Isola di Arbe e gli Assessorati al turismo dei Comuni di Assisi, La Verna e Loreto. Se aggiudicati, i fondi europei, per un totale di 175 mila euro, saranno destinati a campagne multimediali roadshow di promozione e viaggi promozionali per operatori turistici e stampa con l’obiettivo di promuovere il turismo della spiritualità, del sacro, dei cammini e dei pellegrinaggi per chi si muove guidato dalla volontà di vistare luoghi di culto ma anche per appassionati di cultura, storia e tradizioni locali, turisti eco- consapevoli interessati al turismo sostenibile e fuori stagione con un’attenzione particolare ai mercati americani (Brasile, USA e Canada). Il progetto presentato fissa obiettivi e tempistiche. La partecipazione a "Sacred Horizons: A Journey Through Spiritual Europe " rappresenta un'importante occasione per la Repubblica di San Marino di consolidare la propria presenza nel turismo spirituale europeo, in linea con le strategie nazionali di sviluppo sostenibile e promozione internazionale. Questo progetto sottolinea il ruolo attivo di San Marino nelle iniziative comunitarie volte a valorizzare il patrimonio culturale e spirituale comune. In un anno simbolico come quello del Giubileo, l'adesione a tale iniziativa conferma l'impegno della Repubblica a rafforzare le relazioni diplomatiche, promuovendo valori condivisi di sostenibilità, cultura e accoglienza. Inoltre, il ruolo di ente capofila del progetto testimonia la capacità di San Marino di assumere una leadership strategica a livello internazionale nel settore turistico e culturale.

