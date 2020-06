Fondiss: conference call sul rendiconto 2019

Si è svolta nella giornata di ieri, martedì 16 giugno, una conference call organizzata dal Comitato Amministratore di Fondiss nell’ambito della quale è stata fornita ai rappresentanti delle parti sociali una ampia e completa informativa in merito al rendiconto 2019 e alle modalità di gestione dei fondi raccolti, all’insegna della trasparenza che da sempre guida l’operato dell’organo che gestisce il secondo pilastro. Il Comitato Amministratore ha altresì illustrato l’asset allocation strategica adottata in seguito alla revisione della propria politica di investimento e ha aggiornato le parti sociali riguardo alla situazione attuale ed ai futuri sviluppi di Fondiss, ricordando le modifiche della Legge 191/2011 ritenute essenziali per il buon funzionamento del fondo. Riportiamo di seguito i principali dati forniti nell’occasione:

 iscritti al 31/12/2019: n. 32.086;

 valore della quota del Fondo al 31/12/2019: € 10,929 (rivalutazione del 0,75% rispetto all’anno precedente);

 contribuzioni raccolte nel corso del 2019: € 23.272.282,51

 contribuzioni al 31/05/2020 (data ultimo NAV):

▪ € 94.938.605,00 depositati sul conto di gestione patrimoniale n.10577 acceso presso BCSM

▪ € 15.907.053,74 oggetto di un piano di rientro con il Veicolo Pubblico di Segregazione dei Fondi Pensione S.p.A. (ex Banca CIS S.p.A.).

Il Rendiconto Fondiss al 31/12/2019 e la Relazione sulla Gestione possono essere consultati sul sito www.fondiss.sm.



c.s. Fondiss, Il Presidente Luca Barberini