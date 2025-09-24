Fondiss: Gianna Burgagni nominata Presidente pro-tempore

Nel corso della seduta del 18 settembre u.s. il Comitato Amministratore di Fondiss ha nominato il nuovo Presidente pro-tempore nella persona dell’Avv. Gianna Burgagni. La nomina è stata fatta nel rispetto della legge vigente che prevede il criterio della rotazione delle tre componenti – pubblica, sindacale e datoriale – cosicché ogni componente ricopra la carica almeno una volta nell'arco della durata del mandato. Il Comitato, nell'occasione, ha ringraziato il presidente uscente, il Dott. Fabrizio Lonfernini per l'importante lavoro svolto durante il suo mandato e gli obiettivi raggiunti. La neoeletta Presidente Avv. Gianna Burgagni ha ringraziato il Comitato per la fiducia accordatale ed espresso la propria soddisfazione nel poter essere affiancata dagli attuali membri del Comitato nella prosecuzione dell'attività al fine del raggiungimento degli obiettivi di FONDISS, tutti consci dell’impegno che costantemente va profuso per riuscire ad ottenere una concreta efficienza del fondo, in un momento dove sono previsti cambiamenti importanti e riforme in materia previdenziale.

COMITATO AMMINISTRATORE FONDISS









