Fondiss nomina presidente William Vagnini

Nel corso della seduta del 15 settembre u.s. il Comitato Amministratore di Fondiss ha nominato il nuovo Presidente pro-tempore nella persona del dott. William Vagnini.

La nomina è stata fatta nel rispetto della legge vigente che prevede il criterio della rotazione delle tre componenti – pubblica, sindacale e datoriale – cosicché ogni componente ricopra la carica almeno una volta nell'arco della durata del mandato. Il Comitato, nell'occasione, ha ringraziato il Presidente uscente, l’Avv. Gianna Burgagni per l'importante lavoro svolto durante il suo mandato e gli obiettivi raggiunti.

Il neoeletto Presidente dott. William Vagnini ha ringraziato il Comitato per la fiducia accordatagli e accolto questo incarico con senso di responsabilità e con la volontà di mettere a disposizione esperienza, impegno e spirito di collaborazione, contribuendo al lavoro del Comitato nell’interesse degli iscritti.

Fondiss riveste un ruolo di importanza crescente per garantire maggiore consapevolezza e adeguate prospettive di tutela e sicurezza economica nel futuro. Sarà pertanto mio impegno e dei colleghi del Comitato continuare nell’azione già intrapresa proseguendo il confronto in maniera costruttiva e trasparente con gli interlocutori istituzionali e sociali coinvolti, al fine di migliorare l’efficienza del fondo, in una fase in cui sono anche previste modifiche normative significative in materia previdenziale.



Comunicato stampa

Comitato Amministratore Fondiss









