Formale adesione del Corpo della Gendarmeria della Repubblica di San Marino all'Associazione Internazionale delle Gendarmerie e delle Forze di Polizia a Statuto Militare (FIEP)

Martedì 26 ottobre a Sintra (Portogallo) si è tenuto il Consiglio Superiore dei Comandanti e dei Direttori Generali dei paesi membri dell'Associazione Internazionale delle Gendarmerie e delle Forze di Polizia a Statuto Militare (FIEP).

Nell'occasione, a coronamento di un lungo processo di verifica e valutazione dei requisiti, l'assemblea ha formalizzato l'adesione del Corpo della Gendarmeria della Repubblica di San Marino, che ha acquisito, conformemente a quanto previsto dagli statuti dell'associazione in relazione all'ingresso di nuovi candidati, lo status iniziale di osservatore.

Alla cerimonia era presente il Comandante del Corpo della Gendarmeria, Colonnello Maurizio Faraone, accompagnato dal Gendarme Marta Mazza come portabandiera.

FIEP, acronimo di France Italie España Portugal, dal nome dei paesi che ne sono stati i fondatori nel 1994, riunisce i rappresentanti delle forze di polizia a statuto militrare di 19 paesi di tutto il mondo, con l'obiettivo comune di condividere conoscenze e migliori pratiche sul tema della sicurezza, favorendo gli scambi tra i paesi aderenti.

Durante il summit, organizzato dalla Guarda Nacional Republicana portoghese al termine del mandato di presidenza, è avvenuto il passaggio di consegne alla presidenza entrante, la spagnola Guardia Civil, che coordinerà le attività dell'associazione per l'anno 2023.



