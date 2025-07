“Formarsi per non fermarsi. La nuova Scuola Politica del PDCS tra memoria e futuro”

C’è un tempo per le decisioni, e uno per le fondamenta. C’è un tempo in cui si costruiscono le campagne elettorali, e un altro – ben più lungo e meno appariscente – in cui si forgiano coscienze, si trasmettono valori, si formano menti. È questo secondo tempo, meno effimero ma più decisivo, quello a cui guarda con convinzione il Partito Democratico Cristiano Sammarinese. Nei giorni 30 giugno e 1 luglio una delegazione ufficiale del PDCS composta dal Segretario Politico Gian Carlo Venturini, dalla Presidente del Partito Alice Mina, dal Presidente dei Giovani Democratico Cristiani Marco Mularoni e dal Responsabile dei Rapporti Internazionali Lorenzo Bugli, si è recata a Roma per consolidare e rilanciare il progetto della nuova Scuola di Formazione Politica del PDCS, dei GDC e della Fondazione Santo Marino. Una due-giorni intensa, vissuta nel solco della continuità ma anche con lo sguardo puntato avanti, verso un orizzonte politico e culturale che interroga le democrazie e sollecita le nostre coscienze. Nel cuore di Roma, sono stati riconfermati con entusiasmo i partner storici della formazione: la Fondazione Alcide De Gasperi e la Konrad Adenauer Stiftung, interlocutori di valore con i quali condividiamo non solo la memoria, ma anche la missione: custodire e rilanciare i valori del popolarismo europeo e della democrazia cristiana nel XXI secolo. La Scuola – in programma da settembre 2025 a marzo 2026 – sarà molto più di un ciclo di incontri. Sarà un cantiere di idee, un laboratorio di consapevolezza, una palestra per cittadini, dirigenti, giovani e meno giovani desiderosi di contribuire, con mente lucida e cuore saldo, alla vita del nostro Paese e del nostro Partito. Il titolo provvisorio è già un manifesto: “Conoscere per agire: i valori della democrazia cristiana nell’epoca dei facili populismi”. Un progetto formativo che partirà dalla riscoperta profonda dei principi fondanti del nostro Partito, delle radici spirituali e culturali dell’Europa, per affrontare – con metodo e spirito critico – le grandi sfide del presente: la trasformazione del lavoro, la ridefinizione della famiglia, il ruolo dell’economia, i rischi dell’ipertecnologia e della disinformazione alimentata da un uso distorto dell’intelligenza artificiale. In questo contesto, sarà portata a San Marino anche la prestigiosa mostra internazionale dedicata ad Alcide De Gasperi, dal titolo “Servus Inutilis”, promossa dalla Fondazione che porta il suo nome. Un’opera visiva e culturale che ci ricorda come la forza della politica non stia nella vanità del potere, ma nell’umile servizio alla comunità. Questa Scuola – lo diciamo con orgoglio – non nasce per formare una “élite”, ma una classe dirigente popolare, preparata, radicata nei valori cristiani, capace di pensare il futuro senza perdere l’anima. Perché nel tempo delle scorciatoie e delle semplificazioni, la cultura è l’unico vero antidoto all’ignoranza. E senza formazione, la politica diventa solo opinione e improvvisazione. Il PDCS e i Giovani Democratico Cristiani vi chiamano a raccolta. Non solo per iscrivervi, ma per partecipare, discutere, camminare insieme. La nostra storia è una promessa che si rinnova: educare alla libertà, al pensiero, alla responsabilità. A settembre vi aspettiamo. Perché il futuro si prepara, non si subisce.

Ufficio stampa PDCS e GDC

