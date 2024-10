Formazione e aggiornamento sulla legislazione in materia di prevenzione incendi per le Associazioni di Categoria: primo incontro dedicato agli associati ANIS

Si è svolto mercoledì 9 ottobre u.s., un incontro di formazione e approfondimento, organizzato dal Servizio Protezione Civile della Repubblica di San Marino, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Industria San Marino (ANIS), volto a fornire un quadro dettagliato sulla Legge 2 maggio 2023 n. 75 relativa alla prevenzione incendi e alle successive disposizioni attuative contenute nel Decreto Delegato 3 novembre 2023 n. 158. L'incontro, rivolto agli associati ANIS, principale associazione di categoria che rappresenta le aziende maggiormente coinvolte dagli adempimenti previsti dalla normativa, ha offerto una preziosa opportunità di dialogo e confronto costruttivo. I partecipanti hanno avuto la possibilità di approfondire i contenuti della legge, dirimere dubbi interpretativi e operativi, ottenere indicazioni pratiche e tecniche sulle misure da adottare per conformarsi alle nuove disposizioni. La normativa antincendio, in vigore da poco più di un anno, introduce nuove regole e procedure finalizzate a migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro e sul territorio, con specifici obblighi per le attività a rischio, ora denominate "attività soggette ai controlli e visite di prevenzione incendio”. L’evento ha visto la partecipazione del Presidente ANIS, Emanuele Rossini, del Segretario Generale, William Vagnini, oltre a numerosi tecnici e operatori, nonché funzionari e imprenditori delle aziende associate. L’incontro è stato condotto dall'Ing. Pietro Falcioni e dal Dott. Fabrizio Marcucci del Servizio Protezione Civile. Questa iniziativa si inserisce in un programma di incontri destinati alle altre associazioni di categoria, e finalizzati a garantire il massimo supporto in materia di sicurezza e prevenzione incendi ai professionisti e alle imprese della Repubblica, contribuendo a consolidare una cultura della sicurezza e della prevenzione, imprescindibile per la tutela del territorio e della comunità. Il prossimo incontro si terrà il 24 ottobre p.v. presso la Sala Polivalente di Murata alle ore 15:30 e sarà rivolto agli associati dell’Unione Nazionale Artigiani e PMI (UNAS), Organizzazione Sammarinese degli Imprenditori (OSLA), Unione Sammarinese Operatori Del Turismo (USOT) e Unione Sammarinese Commercio e Turismo (USC).

cs Funzione Pubblica

