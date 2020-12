Formazione innovativa per i Licei della Repubblica a lezione con BSM e Feduf

Per il secondo anno consecutivo Banca di San Marino e “Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio” di ABI (Feduf) collaborano, per promuovere l’educazione finanziaria tra i giovani studenti con progetti di formazioni innovativi. Alcuni studenti delle Scuole Secondarie Superiori della Repubblica, nonostante frequentino le lezioni in didattica a distanza, a causa dell’emergenza sanitaria in atto, hanno partecipato con entusiasmo a due video lezioni intitolate “ Economia civile e Sostenibilità”, un intervento mirato a promuovere una sostenibilità economica e ambientale anche tra i più giovani, e “Pay like a Ninja” durante la quale si è approfondito il tema dei pagamenti digitali. In chiusura di entrambe le lezioni, i ragazzi sono stati coinvolti in divertenti quiz di approfondimento e contest online. Per il secondo anno consecutivo il Preside della Scuola Secondaria Superiore e gli insegnanti, hanno accolto con entusiasmo la proposta di formazione di BSM e di Feduf, una realtà innovativa e certificata dall’esperienza. L’iniziativa continua il percorso virtuoso che Banca di San Marino ha intrapreso da tempo in favore dell’educazione finanziaria in Repubblica.

c.s. Banca di San Marino

