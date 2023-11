"Formazione PA: attività strategica per il miglioramento dei servizi"

La Direzione Generale della Funzione Pubblica ha organizzato nei mesi di novembre, dicembre 2023 e gennaio 2024, un percorso di formazione ed aggiornamento professionale dedicato ai funzionari e dirigenti della Pubblica Amministrazione. Il 27 novembre u.s., si è svolta, presso la Sala Joe Cassar del Castello di Borgo Maggiore, la prima lezione sull’importante tema dei reati contro l’Amministrazione Pubblica. Il progetto formativo organizzato per i prossimi mesi si svilupperà sulle seguenti tematiche: la materia dei contratti pubblici per le Stazioni Appaltanti, i reati dei privati e dei pubblici ufficiali contro l’Amministrazione Pubblica, l’accesso agli atti, gli interventi di semplificazione procedimentale e le dichiarazioni sostitutive. I corsi pianificati sono dedicati al personale pubblico, nello specifico ai dirigenti, responsabili di unità operativa, esperti e collaboratori in ambito tecnico, contabile e amministrativo, e vedranno impegnati oltre 270 dipendenti. La docenza delle lezioni è affidata ad Avvocati della Repubblica di San Marino, funzionari dell’Amministrazione ed al Direttore della Funzione Pubblica. L’aggiornamento professionale proposto risulta funzionale ad accrescere la consapevolezza dei dipendenti relativamente al proprio status di pubblico ufficiale e/o di pubblico impiegato nonché a condividere le più recenti novità normative ed a consolidare le conoscenze in ambiti, quale quello della trasparenza, aventi rilievo trasversale per l’intera Amministrazione Pubblica. Un tema di rilievo ed attualità in relazione al quale sono previste docenze di assoluta qualità, individuate tramite la collaborazione con l’Istituto Giuridico Sammarinese e/o il Tribunale, sarà, poi, quello dell’attività di interpretazione delle norme. Il Direttore della Funzione Pubblica - Avv. Manuel Canti - ha precisato come la formazione rappresenti non soltanto un dovere ma uno dei principali strumenti per lo sviluppo delle conoscenze e competenze del dipendente pubblico, chiamato costantemente a rivedere ed aggiornare le proprie conoscenze in ragione dell’evoluzione dei processi e degli assetti organizzativi. Le risorse umane sono il patrimonio più significativo della Pubblica Amministrazione e la loro formazione ha un ruolo fondamentale nella creazione di valore, in quanto non solo si propone di ampliare le nozioni tecniche ma anche di agire sul senso di appartenenza, sul modo di pensare e di agire, sull’etica personale e professionale.

