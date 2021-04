Fornitura di presidi medici: al via l’adozione del nomenclatore per le classi di esenzione

L’Istituto per la Sicurezza Sociale ha avviato negli ultimi anni una revisione della fornitura dei presidi medici agli assistiti, per migliorare il servizio e fornire tutto il necessario in maniera appropriata secondo i migliori standard di qualità internazionali e le evidenze scientifiche più recenti. Per tali ragioni è stato adottato un sistema basato sull’utilizzo di un nomenclatore, che ha comportato la redazione di nuovi moduli di esenzione, l’inserimento di nuovi prodotti erogabili e, contemporaneamente, una razionalizzazione di alcuni presidi già erogati. L’adozione del nomenclatore è avvenuta a seguito di un complesso processo di studio e confronto che ha coinvolto più Uffici e Unità dell’ISS, compresi gli specialisti di riferimento e le ditte fornitrici, e che è durato un paio di anni. In questa fase, il personale ISS sta informando, anche con telefonate a casa, i pazienti interessati dalle eventuali implementazioni e modifiche di gestione dei presidi medici a loro destinati. Tale attività si aggiunge al costante lavoro di couseling volto all’adeguato e appropriato utilizzo dei dispositivi per migliorare e garantire una corretta gestione a vantaggio e giovamento degli assistiti.