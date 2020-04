Forum del Dialogo: il clima e il covid nella Giornata della Terra 2020

La Giornata della Terra 2020 deve fare i conti con la covid. Finita l'emergenza, i timori per l'economia metteranno in secondo piano il dibattito sul clima? Il comitato è in attesa di riproporre la data per il 5° Forum del Dialogo, non appena saremo in grado di conoscere meglio la situazione sulle decisioni di riapertura e regolamentazioni del caso, sia in Italia che a San Marino. Il comitato di progetto e il responsabile Renato Di Nubila vi inviano un abbraccio virtuale, fiduciosi che presto sarà possibile riprendersi spazi di normalità e cultura necessaria!

Comunicato stampa

Forum del Dialogo