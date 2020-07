Forum del dialogo. La 5a Edizione fissata nei giorni 23-24 ottobre 2020

Anche il Forum del Dialogo vuole ripartire. Dopo ampia consultazione tra le 20 Associazioni promotrici, le Autorità Patrocinanti e, specialmente, tra i componenti la task-force di Relatori, si è giunti alla determinazione di fissare, per i giorni 23-24 ottobre 2020, la 5° edizione del Forum che affronta un tema di grande attualità: L’AMBIENTE e i CAMBIAMENTI CLIMATICI. Tema che ben si armonizza con gli obiettivi che si pone il Tavolo sullo sviluppo sostenibile, insediato presso la Segreteria al Territorio, come da decisione votata all’unanimità dal Consiglio Grande e Generale il 29 aprile 2020 e con delibera del Congresso di Stato n. 11 del 5 maggio scorso. Con tutto l’impegno necessario si rimette in moto – dopo il rinvio imposto dall’emergenza sanitaria – la macchina organizzativa del Forum che ha registrato il Patrocinio della Reggenza, del Consiglio d’Europa, del Congresso di Stato, dell’Ambasciata d’Italia, del Diocesi, della Consulta delle Giunte di Castello. Per la titolarità della edizione di quest’anno ha offerta la sua disponibilità la SUMS, nell’annuale avvicendamento tra le varie Associazioni promotrici. Fa piacere intanto ricordare che, nel frattempo, sono giunti incoraggianti segnali di adesione dal Segretario Generale dell’ONU, il sig. Antonio Guterres, da Papa Francesco, dal Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. “Anche per rispetto a questi incoraggiamenti il Gruppo di Progetto del Forum ha deciso di ripartire con un impegno rinnovato, senza farsi intimorire da ritardi e da imprevisti”, dice il prof Renato Di Nubila, dell’Università di Padova e responsabile scientifico del Forum. Merita allora riprendere alcuni aspetti specifici della 5° edizione che, oltre al titolo “Dialogo con l’Ambiente. I cambiamenti climatici. Le cause, i problemi, le aspettative per uno sviluppo sostenibile”, offre un programma particolarmente intenso. Molto attesi sono gli interventi di relatori di alto profilo scientifico come Sandro Fuzzi (CNR), Gianfranco Santovito (Università di Padova e membro della spedizione in Antartide), Alessandra Donati (Istituto Max Planck di Lussemburgo),Marco Grasso (Università di Milano Bicocca), mons. Andrea Turazzi (Vescovo Diocesi San Marino-Montefeltro). E’ prevista la partecipazione di alcuni Segretari di Stato, di interessanti testimonianze sammarinesi (Sums, AASS, UGRAA, Green Festival, Scuole Medie ed Elementari), riminesi e pesaresi (Licei e Scuole Elementari…) e persino dal Veneto. Fedele alla sua formula, il Forum continuerà ad essere un luogo di studio e di riflessione, avvalendosi del contributo di esperti che porteranno a San Marino i risultati più recenti della ricerca scientifica, e rinunciando quindi alla formula più spettacolare di un convegno con personaggi di richiamo. Finora questa modalità è stata apprezzata e quest’anno si arricchisce dell’adesione di una quindicina di Comuni del Circondario che hanno accolto l’invito con entusiasmo e interesse.