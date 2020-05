Forum del Dialogo: "San Marino al lavoro per un modello di sviluppo sostenibile"

Una buona notizia per la nostra Repubblica:giovedì, 28 maggio, alle ore 16 nella Sala Incontri della Segreteria agli Esteri, Il Segretario di Stato al Territorio e Ambiente, Stefano Canti, insedierà il Tavolo di Lavoro sullo Sviluppo sostenibile. Come da impegni presi con un recente Ordine del giorno votato all’unanimità in Consiglio Grande e Generale, sono invitate al Tavolo rappresentanze di enti pubblici e privati, insieme ad alcuni giovani e a esponenti della società civile, per avviare un lavoro utile ed interessante, ma anche molto impegnativo. Un Progetto complesso che richiederà tempo e studio per elaborare idee e linee strategiche che dovrebbero confluire nel “Piano nazionale per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile”, come suggerito dai più recenti documenti dell’ONU e dalle indicazioni dell’Agenda 2030. San Marino, nell’accettare questa sfida, vorrebbe esprimere il giusto orgoglio di pensare ad un suo “modello di sviluppo” e lo fa in partenza con una proposta che si presenta già organica nella composizione del Tavolo dei partecipanti e sostenuta da una determinata decisione politica. Le Associazioni promotrici del Forum del Dialogo, salutano con soddisfazione questo evento, anche in vista della realizzazione della 5a edizione sul tema sempre attuale: Ambiente e cambiamenti climatici

c.s. Forum del Dialogo