Forza Italia Rimini, Forza Italia Giovani Emilia Romagna e Azzurro Donne Rimini sulla scuola.

Azzurro Donna, il movimento giovanile di Forza Italia e Forza Italia Rimini sono a fianco delle famiglie che protestano per il rinvio della riapertura delle scuole superiori e sostengono l'evento organizzato, in Piazza Cavour, dai genitori. Un sostegno che non è strumentalizzazione politica ma un mettersi a disposizione della comunità e della provincia. Il flash mob organizzato dai genitori degli alunni trova anche il plauso del consigliere regionale di Forza Italia, Valentina Castaldini: «Spero che la coscienza dei genitori e degli insegnanti porti al risveglio dei politici che fanno scelte scellerate» Forza Italia, unita e compatta, afferma 'siamo tanti genitori giustamente preoccupati per il prosieguo di vita dei nostri figli e vorremmo dimostrazioni reali e serie da chi detta le regole' Gli zaini vuoti degli studenti, con nome e cognome, classe e scuola, in piazza sono l'emblema di una situazione paradossale. Questa iniziativa dal nome «Ragazzi a scuola» decisa dai genitori dei tanti alunni delle superiori stanchi dell’ennesimo rinvio della riapertura, comunicato negli scorsi giorni dalla Regione Emilia-Romagna, ne è la riprova. Le famiglie sono stanche di vedere i propri figli davanti allo schermo di un pc, con grosse ripercussioni sulla vita dei ragazzi. Le scuole con i loro protocolli sono luoghi sicuri e i ragazzi non possono ancora pagare in termini di socialità, di studio e di preparazione didattica. I dati diffusi da «Save The Children», attraverso il Sole 24 ore, sono preoccupanti: si parla di abbandono scolastico di tanti alunni, ma anche gli stati d'animo legati a depressione ed isolamento possono influire sui ragazzi soprattutto nell'età adolescenziale. La scuola per loro è una “palestra” di vita e di preparazione per quello che sarà il loro futuro e il futuro delle nostre città. Occorre dare fiducia ai ragazzi e rimandarli a scuola. Compito delle nostre famiglie è quello di fare loro capire quanto è importante il rispetto delle regole prefissate nei vari protocolli ma il compito delle istituzioni è quello di garantire la preparazione didattica, farli tornare alla vita reale e soprattutto in classe. Come Azzurro Donna e Forza Italia Rimini ci sentiamo molto vicini alle famiglie perché siamo soprattutto genitori di tanti adolescenti e vediamo quanto accade nelle nostre case. La Dad è andata bene per la prima gestione dell'emergenza ma ora ai ragazzi serve tornare sui banchi scolastici. Sul punto anche la coordinatrice Regionale di Azzurro Donna Erika Seta:”È scandaloso che la Regione Emilia Romagna, che da sempre si fregia di essere la prima della classe, non si sia posta la priorità della scuola in presenza affrontando in primis il grande scoglio dei trasporti e arrivando lunga anche all'incremento dei mezzi attraverso il privato", mentre il coordinatore Regionale del movimento giovanile Fabrizio Dore si batte perché vengano messi a disposizione degli istituti scolastici gli strumenti di rilevazione di temperatura agli ingressi degli edifici ed occorre un investimento importante nei sistemi di sanificazione ambientale e dell'aria. Forza Italia, in toto, esprime un significativo plauso e pieno sostegno ai genitori per l'organizzazione della manifestazione ma nel contempo è molto vicina ai ragazzi. La coordinatrice provinciale di Rimini di Azzurro Donna Monia Guidi: 'Noi lavoriamo per una comunità coesa e crediamo nel futuro dei ragazzi proprio per questo si chiede che venga riaperta la scuola superiore con tutti gli accorgimenti del caso ma soprattutto perchè per i ragazzi stessi è un luogo di confronto e di opportunità.'

Firmato Coordinamento Provinciale Azzurro Donna Rimini Monia Guidi Coordinamento Provinciale Forza Italia Rimini Il Vicario Roberto Maggioli Coordinamento Regionale Giovanile Forza Italia Fabrizio Dore



