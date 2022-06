Forze di Maggioranza: incontro su IVG

La maggioranza si è riunita nel pomeriggio di mercoledì 30 giugno per valutare i passaggi necessari alla definizione dei provvedimenti di legge sull'interruzione volontaria della gravidanza e per il sostegno alla genitorialità e alla famiglia.

Sono stati pianificati incontri di confronto all'interno della maggioranza per la prossima settimana, con l'obiettivo di portare i progetti di legge nella commissione consigliare preposta entro il mese di luglio e per apportarvi le necessarie modifiche e integrazioni. La volontà espressa dai gruppi di maggioranza è di presentare i testi di legge emendati in seconda lettura nella sessione del Consiglio Grande e Generale del mese di agosto per la loro approvazione, nel rispetto dei tempi stabili dal regolamento consigliare.









Comunicato stampa

Le forze politiche di Maggioranza