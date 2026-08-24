Forze di Polizia: presentato il nuovo bando per il reclutamento di gendarmi, guardie e agenti della Polizia Civile

Nel corso di una conferenza stampa presso la Segreteria di Stato per gli Affari Interni, svoltasi questa mattina, 24 agosto 2026, alla presenza dei Segretari di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, e Interni Andrea Belluzzi, il Direttore Dipartimento Affari Interni ed Istituzionali Stefano Palmucci, i vertici delle Forze dell'Ordine è stato presentato ufficialmente il nuovo corso-concorso pubblico n. 6/2026/CCP, destinato al reclutamento di Gendarmi, Guardie e Agenti della Polizia Civile. L'iniziativa concorsuale mira alla copertura iniziale di 12 posti di lavoro a tempo indeterminato, suddivisi in 5 Gendarmi per il Corpo della Gendarmeria, 2 Guardie per il Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca e 5 Agenti per il Corpo di Polizia Civile, offrendo un'importante opportunità d'inserimento professionale ai giovani sammarinesi e residenti in Repubblica. L'iter concorsuale consentirà l'accesso a un massimo di 50 partecipanti al percorso formativo e prevede la contestuale formazione di una graduatoria di merito con validità triennale, risorsa fondamentale a cui l'amministrazione potrà attingere direttamente per soddisfare le future esigenze di organico dei vari Corpi.

I requisiti necessari per accedere alla selezione comprendono una fascia d'età compresa tra i 18 e i 35 anni, il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, la cittadinanza sammarinese o la residenza in Repubblica, unitamente al possesso della patente di guida B e della patente A, quest'ultima obbligatoria ai fini della successiva assunzione in servizio. La selezione si articolerà in una sequenza di prove preselettive fisiche, ideate per accertare l'idoneità dei candidati attraverso test di corsa sui 1.000 metri, piegamenti sulle braccia, salto in alto, salita su strutture fino a circa 11 metri di altezza e l'attraversamento di un condotto. Coloro che supereranno le prove fisiche accederanno a un corso di formazione specialistica di 60 ore, propedeutico all'esame finale. La valutazione complessiva dei candidati assegnerà fino a un massimo di 70 punti alle prove d'esame — volte a verificare sia le conoscenze generali e le competenze specifiche, sia le attitudini comportamentali e trasversali — e fino a 30 punti ai titoli posseduti. Gli interessati dovranno inviare la propria candidatura esclusivamente tramite modalità telematica, avvalendosi dell'applicativo "Istanze On Line" (IOL), entro e non oltre le ore 18:00 di lunedì 28 settembre 2026. La procedura prevede un costo di pratica pari a 50 euro al momento della domanda, mentre ai soli candidati ammessi sarà richiesta una quota d'iscrizione di 300 euro per la partecipazione al corso formativo.

Questo importante investimento nella struttura organica delle Forze dell'Ordine si inserisce in un quadro di assoluta eccellenza internazionale per la Repubblica di San Marino, recentemente riconfermata dalle analisi di Squaremouth e da prestigiose testate internazionali quali Travel + Leisure ed Euronews tra i luoghi più sicuri al mondo per i viaggiatori in solitaria. Con una presenza di circa un appartenente alle forze di polizia ogni 170 abitanti, pari a circa 588 agenti per 100.000 residenti, San Marino vanta uno dei presidi territoriali più elevati in ambito europeo. Tuttavia, la strategia delle istituzioni riconosce come la sicurezza complessiva non derivi solo da un mero calcolo numerico, ma soprattutto dall'efficienza operativa e dalla qualità del lavoro svolto da ogni singolo agente. In tal senso, l'immissione di nuovo personale qualificato va a integrarsi con le politiche governative volte a promover costante formazione, modernizzazione tecnologica, organizzazione strategica e la radicata cooperazione tra cittadini e istituzioni. Note per la stampa: Il testo integrale del Bando n. 6/2026/CCP, il dettaglio delle prove fisiche e le linee guida per la presentazione della domanda sono reperibili sul portale ufficiale della Pubblica Amministrazione all'indirizzo www.gov.sm, all'interno della sezione dedicata al reclutamento del settore pubblico (Concorsi Pubblici e Selezioni).

Dichiarazioni istituzionali

Luca Beccari – Segretario di Stato per gli Affari Esteri: "La complessità delle minacce su scala nazionale ed internazionale, unitamente all’evoluzione della società, implica che l’impianto di sicurezza sia dinamico ed efficiente. È nostro auspicio che questo bando di concorso possa agevolare una selezione del personale sempre più mirata non solo sui requisiti ma anche sull’attitudine e competenze trasversali di ognuno. La sicurezza è un valore universale, che si costruisce attraverso professionalità, formazione e cooperazione. Con questo progetto, San Marino riafferma la propria capacità di coniugare tradizione e modernità, ponendosi in linea con gli standard europei e al tempo stesso valorizzando il senso di comunità che da sempre connota il nostro Stato. Il reclutamento di nuove risorse qualificate non è soltanto un investimento interno, ma anche un messaggio rivolto all’esterno: San Marino intende continuare a essere un punto di riferimento inerentemente a tutela dei diritti e modello di convivenza civile. È un impegno che rafforza la nostra credibilità internazionale e che contribuisce a rendere ancora più solida l’immagine del Paese nel mondo".

Andrea Belluzzi - Segretario di Stato per gli Affari Interni: "Più che un bando, si tratta di un vero e proprio progetto di ridefinizione degli standard di arruolamento, allineando i requisiti a quelli delle forze di polizia europee, introducendo criteri più moderni e selezioni basate sulle reali e comprovate capacità fisiche dei candidati. Non ci limitiamo a colmare posti vacanti, ma avviamo un percorso di rinnovamento che guarda al futuro. Vogliamo forze dell’ordine pronte, competenti e motivate, in grado di tutelare la sicurezza dei cittadini e di rappresentare al meglio lo Stato. È un investimento sulla qualità, sulla professionalità e sul senso di responsabilità che indossare la divisa comporta".

C.s. - Segreteria di Stato per gli Affari Interni







