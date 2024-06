Foto pubblicata per errore, le scuse della Segreteria di Stato alla Sanità

Ieri pomeriggio in fase di pubblicazione di un comunicato sulla pagina facebook della Segreteria, gli addetti hanno pubblicato per errore la foto della campagna elettorale, sostituita dopo pochi minuti non appena ci si è accorti della svista, per la quale la Segreteria di Stato comunque si scusa.

C.s. Segreteria di Stato alla Sanità

