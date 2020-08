Fotogrammi di un’alba, grandi emozioni anche con il fuori programma

Successo bis per Alba sul monte… in concerto. E nonostante i capricci del tempo che hanno costretto ad un repentino cambio di location. Domenica 2 agosto, l’appuntamento con Fotogrammi di un’alba, con il duo composto dal M° Michele Paolino (sax) e Davide Di Lenno (chitarra), è stato infatti spostato sul Sagrato della Basilica. Intorno alle 4 del mattino, infatti, vento e fulmini in cielo hanno fatto presagire il peggio. E invece, tutto si è svolto ancora una volta in una atmosfera magica. Le architetture del Piazzale Domus Plebis sembravano le scenografie naturali di un set cinematografico, E Fotogrammi di un’alba ne è stata la giusta colonna sonora. La bravura di Michele Paolino e Davide Di Ienno hanno subito catturato il pubblico, incantato dalla grande musica da film, dalle atmosfere mediterranee e classicheggianti del Commissario Montalbano (musiche di Piersanti) e poi John Williams, fino alla suite dedicata a Ennio Morricone, una prima assoluta per il duo, scritta per questo concerto, nella quale sono stati rievocati tutti i temi delle più importanti colonne sonore del Maestro che sono già memoria collettiva. Una alchimia speciale quella che si è creata, con il pubblico che a sua volta ha emozionato gli artisti, per la sentita partecipazione. Fino al rito collettivo finale della colazione condivisa.