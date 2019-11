CORIANO Fototrappole in azione, l'invito a denunciare gli 'incivili'

Le fototrappole nel territorio stanno continuando a catturare immagini di abbandono di rifiuti e chi di dovere sta provvedendo ad identificazione ed emissione delle sanzioni. Purtroppo nonostante i tanti servizi messi a disposizione, ci sono ancora persone prive di "civiltà" che attuano comportamenti del genere. Oltre alle nostre telecamere sul territorio è fondamentale che ognuno contribuisca a denunciare chi abbandona rifiuti. L'abbandono di rifiuti oltre che essere un danno per l'ambiente è un costo a carico della collettività. A questo proposito si possono inviare segnalazioni anche corredate di foto o filmati alla mail corpogevrimini@gmail.com.

Le Guardie ecologiche si occuperanno del controllo e della eventuale sanzione ai trasgressori. Ricordiamo che è sempre attivo il servizio GRATUITO di ritiro a domicilio di rifiuti ingombranti e sfalci prenotando telefonicamente al numero 800.999500 (domestici) e 800.999700 (non domestici). Il CENTRO AMBIENTE di Coriano è aperto nei seguenti orari: lun 8.30-12.30 mar Chiuso mer 8.30-12.30 gio 14.00 -19.00 ven 8.30-12.30 sab 8.30-12.30 e 15.00-18.00 Anna Pazzaglia (assessore all’Ambiente): “Ringrazio i tanti cittadini di Coriano che oltre a fare il proprio dovere con la raccolta differenziata e contribuiscono in tutte le maniere a mantenere il territorio pulito, stanno collaborando anche con le loro segnalazioni per individuare i responsabili dell’abbandono di rifiuti.”



