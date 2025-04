FPI CDLS: vicinanza al giovane agente rimasto gravemente ferito

La Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi esprime profonda vicinanza e solidarietà al giovane agente di Polizia Civile, rimasto gravemente ferito durante un turno di servizio, la notte del 12 aprile. “La Federazione Pubblico Impiego è vicina a lui, alla famiglia e al Corpo di Polizia Civile – dice Daniele Gatti Segretario FPI – seguiamo con apprensione l’evolvere della situazione medica dell’agente Ceccoli, confidando nella sua completa guarigione”. Questa vicenda – per il sindacato - riporta in primo piano il tema della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro. A maggior ragione per chi, come gli esponenti delle forze dell’Ordine, opera sulla strada con dedizione al servizio della Comunità, mettendo a repentaglio la propria sicurezza. Si auspica pertanto l’apertura di un confronto per aumentare le tutele di chi lavora per il bene della Comunità, affinché in futuro non si abbiano a ripetere episodi di questa gravità Massima solidarietà dunque alle forze dell’ordine che svolgono un delicato e indispensabile compito finalizzato al mantenimento dell’ordine pubblico. “Ci sta particolarmente a cuore la salute e l’incolumità dei nostri agenti di Polizia - conclude il Segretario Daniele Gatti -, tema affrontato anche nel 14esimo Congresso della Federazione Pubblico Impiego CDLS e ribadito nella mozione conclusiva”.

FPI CDLS