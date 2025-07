Fra San Marino e Pesaro c'è feeling sul green

Fra San Marino e Pesaro c'è feeling sul green.

È dello scorso martedì l'incontro a Pesaro fra Gabriele Geminiani patron del Green Festival San Marino e Montefeltro con Maria Rosa Conti assessore all'Ambiente di Pesaro e il vice sindaco Daniele Vimini per definire alcune collaborazioni per il prossimo autunno. Interazioni che si vanno a sommare a quelle del 2024 per Pesaro Capitale della cultura e a quelle del maggio scorso con l'iniziativa contro le plastiche in mare dal titolo GUARDIANI DEL MARE.

Dalle reti dei Pescatori alle reti dei Social. "Quello che si vuole evidenziare - dice Geminiani - è che la volontà di tessere relazioni sul territorio è premiante sia per crescere individualmente che per costruire progetti sempre più ambiziosi e importanti per le nostre comunità. In un crescente panorama globale da soli non si vince e, campanilismi e individualismi, sono ancora dei muri insormontabili per creare progetti e itinerari condivisi in territori che hanno nel turismo culturale e nella valorizzazione della filiera agroalimentare due asset vitali per la loro economia".

Dopo due anni di festival sul riminese è quindi la volta di Pesaro, in un'ottica di territorialità che si ispira a un Montefeltro rinascimentale allargato e a un moto di rinascita culturale e antropologica, dai positivi risvolti sociali ed economici.

