Francesca Barbieri presidente del Soroptimist Club della Repubblica Di San Marino per il biennio 2026–2027.

Si è svolta ieri sera, nella suggestiva cornice di Terrazza Giorgia Boutique, la cerimonia del Passaggio della Campana del Soroptimist Single Club della Repubblica di San Marino. L’evento, che ha sancito ufficialmente l’avvicendamento alla Presidenza del Club, ha visto la partecipazione di numerosi ospiti e autorità, tra cui il Segretario di Stato per il Territorio Matteo Ciacci, il Comandante della Gendarmeria Maurizio Faraone, il Presidente del Comitato Olimpico Sammarinese Christian Forcellini e il Capitano di Castello di Domagnano Roberta Cecchini.

La Presidenza è passata da Isabella Gumpert a Francesca Barbieri, che guiderà il Club per il biennio 2026–2027. Nel corso della serata si è svolto anche il passaggio di Governeur da Isabella Gumpert a Drenka Drezga.

Durante l’evento sono state inoltre accolte ufficialmente due nuove socie, Francesca Abbati e Chiara Cesarini, che entrano a far parte del Club arricchendone competenze, sensibilità ed energie.

L’avvio del nuovo biennio è stato caratterizzato da una partecipazione particolarmente significativa, che ha visto riunite quasi tutte le socie del Club.

In un’ottica di collaborazione territoriale, alla cerimonia hanno preso parte anche le Presidenti dei Club Soroptimist di Rimini e Forlì, Maria Dora Sisti e Cristina Mariotti. Pur mantenendo l’identità di Single Club all’interno del Bureau Europeo, il sodalizio sammarinese intende infatti consolidare i rapporti con le realtà limitrofe per la realizzazione di iniziative comuni.

Hanno partecipato alla serata anche l'Authority Pari Opportunità, la Presidente del Consorzio Terra di San Marino Aida Selva, il Presidente del Panathlon Club San Marino Claudio Muccioli, la Presidente dell'A.S.D.O.S. Mara Valentini, la Presidente della Fondazione Silvana Arbia e S.U.M.S. Femminile Alba Baredi. Erano inoltre presenti, in qualità di ospiti illustri, Sandra e Osvaldo Bevilacqua e Alessandra Perilli.

Nel suo discorso d'insediamento, la Presidente Francesca Barbieri ha presentato il motto che guiderà il suo biennio: 'La consapevolezza che diventa voce'. Il tema si pone in ideale continuità con il valore del rispetto che ha contraddistinto il mandato precedente, elevandolo a fondamento necessario per maturare una nuova coscienza; una consapevolezza che, per incidere sulla realtà, deve tradursi in voce corale, azione concreta e responsabilità condivisa.

La nuova Presidente ha ribadito l’importanza del lavoro di squadra, del coinvolgimento attivo di tutte le socie e del dialogo costante con le istituzioni e la comunità, confermando il ruolo del Soroptimist come voce responsabile e credibile sui temi che riguardano le donne e la società.

Nel corso del biennio 2026–2027 il Club continuerà a lavorare su temi centrali quali:

• la salute, intesa come benessere fisico, mentale e sociale;

• lo sport come strumento educativo e di inclusione;

• la cultura, come leva di crescita, dialogo e consapevolezza;

• una attenta partecipazione alla tutela e alla valorizzazione del territorio, inteso come ambiente, comunità e qualità della vita;

• il contrasto alla violenza di genere, alla cyberviolenza e al cyberbullismo, anche in collaborazione con il Corpo della Gendarmeria;

• l’attenzione alle nuove tecnologie, con particolare riferimento all’intelligenza artificiale e al loro impatto sociale.

Nel corso della serata è stato inoltre presentato il nuovo Direttivo del Soroptimist Club della Repubblica di San Marino, che accompagnerà la Presidente nel biennio 2026–2027:

• Vicepresidente: Antonella Bonelli

• Segretaria: Teresa Righi

• Tesoriera: Vanessa Tavolini

• Governeur : Isabella Gumpert

• Vice Governeur : Chiara Manuzzi

• Program Director: Drenka Drezga

• Assistant Program Director : Mara Verbena

La cerimonia si è conclusa in un clima di grande partecipazione ed emozione, sottolineando il valore della continuità, della collaborazione e dell’impegno condiviso che caratterizzano l’azione del Soroptimist Single Club della Repubblica di San Marino.



