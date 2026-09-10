Francesca Civerchia e Oscar Mina nuovi vice-capigruppo Pdcs

Francesca Civerchia e Oscar Mina nuovi vice-capigruppo Pdcs.

Nell’ultima riunione del Gruppo Consigliare del PDCS sono stati indicati come vice-capigruppo il Consigliere Francesca Civerchia e il Consigliere Oscar Mina. Il Segretario Politico Gian Carlo Venturini, il Capogruppo Manuel Ciavatta e tutti i membri del Gruppo Consigliare, unitamente a tutto il Partito Democratico Cristiano Sammarinese, esprimono le proprie felicitazioni ai colleghi, certi che per capacità personali ed esperienza politica, saranno un’importante risorsa per il Partito.

C.s. - Pdcs

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