Francesca Civerchia nominata vice-capogruppo del Pdcs

Nella serata di giovedì 18 luglio, i membri del Gruppo Consigliare del PDCS hanno eletto come vice-capogruppo per questa legislatura il Consigliere Francesca Civerchia. Il Segretario Politico Gian Carlo Venturini, il Capogruppo Massimo Andrea Ugolini e tutti i membri del Gruppo Consigliare, unitamente a tutto il Partito Democratico Cristiano Sammarinese, esprimono le proprie felicitazioni alla collega, certi che per capacità personali ed esperienza politica, sarà un’importante risorsa per il Partito.

L’Ufficio Stampa del PDCS