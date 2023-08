Francesco 4.0, il Segretario di Stato Pedini Amati alla presentazione dell’iniziativa di La Verna

Francesco 4.0, il Segretario di Stato Pedini Amati alla presentazione dell’iniziativa di La Verna.

Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati è intervenuto ieri alla presentazione del Festival Francesco 4.0 a La Verna. La conferenza è stata preceduta da una visita alla Colonia di San Marino, ai luoghi Francescani e alle installazioni allestite per il progetto. Il Festival “Francesco 4.0” negli anniversari ottocentenari francescani si terrà a Chiusi della Verna (Arezzo) presso il locale santuario dal 11 al 20 agosto 2023 con un “post Festival” che si protrarrà nei week end fino al 17 settembre. Sono promotori del Festival l’Associazione Granello di Senape, l’Associazione Nazionale Città dei Presepi e le autorità di Italia, San Marino, Vaticano e Moldova. Nel 2023 ricorrono gli 800 anni dalla "regola francescana" e del primo presepe realizzato a Greccio da San Francesco, nel 2024 saranno ottocento anni dal ricevimento delle Stimmate del santo a La Verna, nel 2025 saranno ottocento anni dalla composizione del Cantico delle Creature, nel 2026 saranno 800 anni dall'ascesa al cielo di San Francesco. Le iniziative si svolgono a Chiusi della Verna nella cittadina che anticipa l'arrivo al santuario francescano di La Verna nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. La Verna è uno dei luoghi più importanti al mondo del francescanesimo e il suo territorio è caratterizzato da segni e iniziative che hanno come riferimento San Francesco. Francesco 4.0 si propone come una manifestazione di carattere nazionale e internazionale, proponendo un laboratorio di idee e di pensiero, di azioni pratiche e di ascolto, di rilancio del francescanesimo e dei temi legati ad esso ai nostri giorni. Il festival Francesco 4.0 ha come luogo di svolgimento il parco della colonia dello stato di San Marino "Granello di Senape" a Chiusi della Verna e le iniziative si svolgono principalmente all'aperto. (www.granellodisenape.it).

Federico Pedini Amati (Segretario di Stato per il Turismo): “Il legame della Repubblica di San Marino con Chiusi della Verna è ormai storico e iniziative come quella presentate oggi lo confermano. Siamo lieti di supportare il Festival Francesco 4.0 e i suoi progetti che vanno dal religioso al culturale, dall’ecologia all’escursionismo. Ricordo, se ce ne fosse bisogno, che la Colonia di La Verna è di proprietà della Congregazione di Serravalle, ente pubblico sammarinese”.

c.s. Segreteria per il Turismo

