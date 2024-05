FONDAZIONE OLTRE Francesco Berti: storia di un comunista sammarinese

Francesco Berti: storia di un comunista sammarinese.

A cura della Fondazione OLTRE è stato dato alle stampe il terzo fascicolo della raccolta “APPUNTI DI STORIA Racconti e memorie del XX secolo”. L’iniziativa rientra fra le attività di divulgazione culturale promosse dalla Fondazione OLTRE con l’intento di recuperare memoria collettiva attraverso il potere di una narrazione che, come in questo caso, si ispira apertamente ai caratteri della narrazione civile. Storie raccontate da chi le ha vissute personalmente, oppure le ha conosciute per bocca dei protagonisti, o dalle cronache familiari e sociali, dalle testimonianze che di generazione in generazione compongono il mosaico dell’identità culturale e dei suoi principali canoni e valori di riferimento. Questo terzo numero racconta la storia di Francesco Berti, comunista sammarinese rievocato nei ricordi familiari che Vanessa D’Ambrosio ha voluto condividere con tutte e tutti. Francesco e la passione per la politica, per la fiducia in un’ideale di uguaglianza e giustizia che attraversa il secolo breve da militante. Francesco lavoratore, padre, migrante, che vive tutti gli avvenimenti e gli stravolgimenti del secolo breve. Il racconto è supportato da un racconto per immagini e verrà presentato presso la Sala del Castello di Serravalle il prossimo mercoledì 22 maggio alle ore 18:00. Sarà inoltre disponibile presso le edicole della Repubblica a partire sempre da mercoledì 22 maggio.

La Fondazione Oltre, nata nel 2019, ha per scopo la promozione dei valori di libertà, uguaglianza, giustizia sociale e democrazia partecipata. I suoi ambiti di interesse spaziano dalla tutela dei diritti civili, del lavoro e dello stato di diritto, all’ambientalismo e alla solidarietà sociale. La sua attività si esplica attraverso studi e ricerche, eventi, pubblicazioni, programmi di formazione, raccolta di documentazioni inerenti la storia della Sinistra e l’evoluzione degli scenari politici e sociali della Repubblica di San Marino.

cs Fondazione Oltre

