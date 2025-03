Francesco Facchinetti super ospite di "Promuovi la tua musica"

Francesco Facchinetti super ospite di "Promuovi la tua musica".



Un palcoscenico per talenti emergenti della musica che, nei suoi numerosi passaggi per l'Italia che si succedono ogni anno, ha già permesso ad oltre 3000 artisti di esibirsi dal vivo davanti ad una giuria di esperti del settore discografico-musicale.

“Promuovi la tua musica” è un’iniziativa ideata e prodotta dalla cantautrice Fanya Di Croce. Il contest sta coinvolgendo tutte le località italiane per dare voce ai nuovi talenti emergenti, al fine di valorizzare la “seconda arte”.

La finalissima del tour Promuovi La Tua Musica, si terrà al Teatro Fontana di Milano il prossimo 20 settembre con la straordinaria presenza di Francesco Facchinetti.

Il video messaggio dell’artista:

https://youtube.com/shorts/MGgARQliftw?si=0FLljjVKzPggHpGj

“Siamo felici di ospitare all’interno del nostro tour Francesco - dichiara la produttrice dell’evento Fanya Di Croce - in quanto riteniamo che sia un artista molto vicino al pensiero indipendente, capace di trasmettere ai nostri ragazzi i valori fondamentali che sono alla base di qualsiasi carriera professionale, in modo particolare di quella artistica”.

La cantautrice prosegue il suo impegno per la valorizzazione degli artisti emergenti e con la sua creatività ha aperto uno squarcio contemporaneo nel mondo della musica emergente.

Il tour teatrale toccherà le seguenti città:

NAPOLI 19 Aprile: Teatro Troisi

ROMA 24 Maggio: Teatro Tirso De Molina

PALERMO 21 Giugno: Teatro Jolly

MILANO 20 Settembre: Teatro Fontana

GENOVA 19 Ottobre: Teatro Stradanuova

Sito ufficiale: www.promuovilatuamusica.it



