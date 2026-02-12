Francesco Motta al Teatro Titano in dialogo con Fabrizio Coniglio

Prosegue la rassegna A Doppio Filo – intrecci di parole fra palco e vita con il quarto appuntamento, in programma domenica 15 febbraio alle ore 17.00 al Teatro Titano, che vedrà protagonista Francesco Motta. Cantautore, polistrumentista e compositore nato a Pisa, Motta si fa conoscere con La fine dei vent’anni, album che gli vale la Targa Tenco come Miglior Opera Prima. Il lavoro successivo, Vivere o morire, conquista un’ulteriore Targa Tenco per il Miglior Album, rendendolo il primo artista a ottenere questo riconoscimento con i suoi primi due dischi. Un percorso che ne conferma la forza autoriale e la capacità di coniugare scrittura intensa e ricerca sonora. Il legame con il cinema è parte integrante della sua identità artistica: diplomato in Composizione per Film al Centro Sperimentale di Cinematografia, ha firmato colonne sonore per documentari e film d’autore, sviluppando un linguaggio musicale capace di intrecciarsi con le immagini e ampliarne la dimensione narrativa. Nel corso dell’incontro, Motta dialogherà con Fabrizio Coniglio, attore e regista, ripercorrendo le tappe più significative del suo cammino artistico e offrendo al pubblico l’opportunità di approfondire il suo percorso creativo. Il confronto, aperto e partecipato, inviterà a riflettere sul valore della musica come strumento di racconto, identità e relazione. Al termine, infatti, sarà previsto uno spazio dedicato a domande, interventi e contributi da parte del pubblico. Anche questo appuntamento sarà arricchito da intermezzi musicali a cura dell’Istituto Musicale Sammarinese, pensati per creare un’atmosfera intima e suggestiva, in piena sintonia con lo spirito della rassegna. Angelo Guidi alla chitarra e Federica Cardinali alla viola accompagneranno il pubblico con le loro esecuzioni. L’incontro si concluderà con un aperitivo nella Sala del Ridotto del teatro, a cura di Titancoop, per proseguire la conversazione in un clima informale e conviviale. I biglietti sono acquistabili sul sito www.sanmarinoteatro.sm o presso la biglietteria del Teatro Titano a partire dalle ore 15.00. Costo dei biglietti: € 12,00 per platea e palchi, € 10,00 per sgabelli e loggione.

