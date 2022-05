Fratellanza San Marino - America: un successo il LINCOLN DAY

La Fratellanza San Marino - America è lieta di comunicare che il SAN MARINO LINCOLN DAY, che si è svolto domenica 8 maggio, ha riscosso un notevole successo testimoniato dagli attestati di stima da parte dei partecipanti, delle Segreterie di Stato e degli enti collaboratori. Un’emozionante cerimonia nella splendida cornice di Palazzo Pubblico alla quale erano presenti i Segretari di Stato Luca Beccari, Fabio Righi e Marco Gatti, il Capitano di Castello di Città Tomaso Rossini e la Console Generale degli Stati Uniti d’America a Firenze, Ragini Gupta. L’evento è stato realizzato grazie al Patrocinio delle Segreterie di Stato per gli Affari Esteri, per il Turismo, per l’Industria, per la Cultura, ai prestigiosi Patrocini del Consolato Generale USA a Firenze, dello Stato dell’Illinois e del Funeral Lincoln Coalition, oltre alla collaborazione di diverse istituzioni e uffici: le LL.EE. Oscar Mina e Paolo Rondelli, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale, l’Archivio di Stato, l’Ufficio di Segreteria Istituzionale, il Museo di Stato, il Cerimoniale Diplomatico e l’Ufficio del Turismo. Antonio Paccagnella, nei panni di Abramo Lincoln, protagonista assoluto, in abiti d’epoca ha catturato l’attenzione di tutti, data l’incredibile somiglianza al Presidente Lincoln. Un evento nel quale il direttivo ha fortemente creduto fin dal primo momento per ricordare la lettera con la quale i Capitani Reggenti Gaetano Belluzzi e Costanzo Damiani concedevano la cittadinanza onoraria ad Abramo Lincoln e la risposta dello stesso Lincoln, che introdusse la lettera con le parole GREAT AND GOOD FRIENDS. Quest'ultima diede inizio a un rapporto di grande Rispetto e Amicizia fra San Marino e gli Stati Uniti d’America. La Fratellanza intende proporre il San Marino Lincoln Day come ricorrenza annuale considerata l’importanza storica che riveste lo scambio epistolare. La Fratellanza ha voluto omaggiare la Console Gupta e Luca Filippi - un giovane bolognese appassionato di storia che aveva visitato l’Archivio Stato nel 2021 - con una copia fac-simile della lettera di Lincoln. Le lettere rimarranno esposte presso Palazzo Pubblico fino al 15 maggio, pertanto invitiamo la cittadinanza e tutti i visitatori di passaggio a San Marino a non perdere l’occasione di visionare i documenti storici unici, oltre alla teca con la bandiera americana donata ai Capitani Reggenti nel 2017, da Katie Spindell di Springfield, Illinois, responsabile del Lincoln Funeral Coalition.

La cerimonia integrale dell’8 maggio è visibile al link https://youtu.be/PhcwBpR5S-Y