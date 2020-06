Fresca, chiara, preziosa: difendiamo l'acqua con una buona gestione. Evento in diretta facebook del San Marino Green Festival

Il San Marino Green Festival torna a proporre i suoi temi del cuore, Giovedi 25 giugno alle 10.00 in diretta facebook. Temi sempre strettamente connessi con la spinta verso la transizione ecologica. E infatti di futuro si parla, presente fin dal titolo “Il futuro dell’acqua – La gestione sostenibile della risorsa acqua alla luce dei cambiamenti climatici”. Il focus del workshop sarà sull’acqua destinata ad usi domestici, che rappresenta il 10% dell’utilizzo totale. Una “prima puntata”, alla quale seguiranno ulteriori incontri dedicati all’utilizzo in agricoltura e nell’industria. L’acqua potabile rappresenta una risorsa fondamentale ed un bene sempre più prezioso per la nostra società. Il nostro territorio ha certamente gestito la risorsa idrica in maniera efficiente, tanto che oggi siamo in grado di garantire un approvvigionamento idrico sostenibile e di qualità, ma nello scenario dei cambiamenti climatici è fondamentale sviluppare delle strategie che possano permettere di mantenere elevato lo standard raggiunto. In uno scenario di riscaldamento globale, il numero di persone potenzialmente affette da scarsità d’acqua potrebbe aumentare in maniera esponenziale anche in Europa. È necessario un cambio di rotta totale sia su scala globale, dando seguito agli impegni presi nelle varie conferenze sul Clima, sia su scala locale attraverso strategie mirate. Questo implica necessariamente anche di modificare il nostro quotidiano rapporto con l’ambiente e con l’acqua, partendo dalla consapevolezza - da tradurre poi in comportamenti virtuosi - che l’acqua è un bene comune e a disponibilità limitata. Programma nutrito da relatori competenti su diversi fronti della questione: Il ruolo dei cambiamenti climatici - Andrea Zanfini Nuova Civiltà delle Macchine); Gli effetti del cambiamento climatico in Romagna - Marco Affronte e Alberto Rossini (Finproject); La gestione sostenibile dell’acqua- Tonino Bernabè (Romagna Acque Societàdelle Fonti spa); I numeri dell’acqua nella rRepubblica di San Marino. La razionalizzazione dei consumi e il ruolo del consumatore - Azienda Servizi San Marino (A.A.S.S.); Uso sostenibile e sicuro delle risorse idriche nella Rep. di San Marino - Giuliana Barulli (Segreteria di Stato per il Territorio); Nella giustizia le radici della lotta allo spreco - Elisabetta Garuti (Ass. Papa Giovanni XXIII). Coordina Giampiero Valenza, giornalista ambientale.

San Marino Green Festival





