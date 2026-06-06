Frode auto di lusso, San Marino rivendica la trasparenza dei propri controlli societari

Il Congresso di Stato interviene in merito alle recenti notizie di cronaca italiana relative a una frode IVA internazionale nel settore automobilistico, precisando come le indagini descritte non evidenzino alcun coinvolgimento di operatori economici attivi nella Repubblica di San Marino. I fatti emersi delineano un sistema fraudolento fondato sull'utilizzo di soggetti giuridici inesistenti per l'ordinamento sammarinese e sulla falsificazione della documentazione relativa all'assolvimento dell'imposta monofase. Non risultano attività economiche svolte sul territorio della Repubblica né il coinvolgimento di imprese sammarinesi regolarmente autorizzate. Le condotte oggetto di indagine sono state ideate e realizzate al di fuori del sistema economico del Paese, che viene richiamato esclusivamente quale riferimento documentale privo di riscontri concreti nella realtà operativa. La Repubblica ha infatti progressivamente rafforzato il proprio sistema di controllo. Con Decreto Delegato è stato istituito il Registro digitale degli operatori economici operanti nel settore del commercio dei veicoli, accessibile alle autorità amministrative competenti, alle Forze dell'Ordine e all'Agenzia di Informazione Finanziaria. La normativa ha inoltre introdotto l'obbligo di una fideiussione bancaria di 200.000 euro per i nuovi operatori del settore e per specifiche modifiche della compagine societaria, prevedendo altresì un articolato sistema di controlli, sanzioni e verifiche sulla localizzazione e sulla movimentazione dei veicoli. Si tratta di strumenti introdotti espressamente per rafforzare il monitoraggio del comparto e contrastare fenomeni distorsivi dell'economia. Non a caso, nelle più recenti valutazioni degli organismi di controllo, il settore del commercio degli autoveicoli presenta oggi profili di rischio significativamente ridotti rispetto al passato, a conferma dell'efficacia delle misure adottate. Anche l'evoluzione dei fenomeni fraudolenti a livello europeo conferma la validità del percorso intrapreso. Secondo i dati emersi dalle recenti cronache ad esempio, su circa 50.000 immatricolazioni in Italia riconducibili a veicoli provenienti dalla Polonia, ben 35.000 risultano concentrate nell'area di Napoli. Un elemento che evidenzia come determinati fenomeni abbiano caratteristiche territoriali ben precise e conferma che le organizzazioni dedite a tali attività tendono a operare in contesti diversi da quelli che hanno progressivamente rafforzato i propri sistemi di controllo.

Sulla vicenda, a nome del Governo, interviene il Segretario Rossano Fabbri: “Accostare la Repubblica di San Marino a schemi criminali fondati sulla falsificazione documentale, in assenza di un effettivo coinvolgimento di operatori economici sammarinesi, rischia di generare una rappresentazione non corrispondente alla realtà e di arrecare un danno reputazionale alle istituzioni e alle imprese che operano correttamente nel rispetto delle regole”.

San Marino continuerà a investire nella prevenzione, nella cooperazione internazionale e nel rafforzamento degli strumenti di vigilanza. Il nostro Paese ha scelto con determinazione la strada della trasparenza, della tracciabilità e della collaborazione con le autorità competenti per contrastare ogni forma di illecito economico.

C.s. - Congresso di Stato







