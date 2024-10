Frontalieri di San Marino: Nuova Opportunità per il Rilancio del Coordinamento – Incontro Cruciale il 5 Novembre a Domagnano

Martedì 8 ottobre si è svolto un incontro significativo presso la Sala Montelupo di Domagnano, con l’obiettivo di rinnovare il Coordinamento dei lavoratori frontalieri, che rappresenta oltre 8.000 lavoratori e 3.000 pensionati. Al centro della discussione, temi cruciali come le cartelle esattoriali dell'Agenzia delle Entrate italiana, la doppia tassazione e il riconoscimento di diritti fondamentali, come la legge 104 italiana per l’assistenza familiare. Circa 50 persone hanno partecipato a questo primo incontro, durante il quale si è valutata la possibilità di costituire una nuova associazione senza scopo di lucro per tutelare in modo più efficace gli interessi della comunità. Tuttavia, la partecipazione non è stata ritenuta rappresentativa di tutta la popolazione frontaliera, e si è deciso di posticipare la formalizzazione del Coordinamento. Nuovo incontro il 5 novembre: un passo necessario Il prossimo incontro, fissato per martedì 5 novembre alle ore 18:00, sempre presso la Sala Montelupo di Domagnano, rappresenterà un momento decisivo.

Durante l'incontro si cercherà di: Avviare il tesseramento: Sarà possibile iscriversi all’associazione con una quota di €20,00. I fondi raccolti saranno destinati alla costituzione formale dell’associazione senza scopo di lucro di diritto italiano.

Identificare i membri del Direttivo: Saranno necessari almeno 4 candidati per formare il Direttivo, con particolare attenzione alla rappresentanza dei pensionati. Senza una governance strutturata, non sarà possibile procedere con la costituzione dell'associazione e i fondi saranno restituiti. Confrontarsi con candidati politici.

Programma dell'incontro del 5 novembre:

18:00-18:30: Tesseramento 18:30-18:45: Presentazione dei candidati e del mandato dell’Assemblea 18:45-19:30: Confronto con i candidati politici Candidature e partecipazione I lavoratori frontalieri interessati a candidarsi per il Direttivo possono inviare la propria candidatura via email entro il 31 ottobre a: frontalieri.rsm@gmail.com. La partecipazione all’incontro del 5 novembre è fondamentale per il futuro del Coordinamento. Diffondiamo l’invito tra i lavoratori frontalieri! Solo insieme possiamo fare la differenza e garantire una rappresentanza efficace.

cs I volontari del Coordinamento Frontalieri San Marino