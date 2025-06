Frontalieri preoccupati per la riforma IGR: l'AFIS chiede trasparenza e un tavolo di confronto

L’Associazione Frontalieri Italia San Marino (A.F.I.S.) esprime forte preoccupazione in merito alle recenti modifiche alla legge finanziaria, presentate dal Segretario di Stato alle Finanze della Repubblica di San Marino, Marco Gatti. In particolare, la riforma dell’Imposta Generale sui Redditi (IGR) introdotta nel contesto della legge di bilancio 2025 è vista come molto penalizzante per i lavoratori frontalieri.

Principali criticità segnalate dall'associazione

Incremento del carico fiscale: i frontalieri temono che le nuove regole sull’IGR possano ridurre significativamente il loro potere d’acquisto, aggravando ulteriormente una situazione economica già di per sé delicata.

Scarsa trasparenza e comunicazione istituzionale: le informazioni fornite risultano frammentarie, caratterizzate da risposte evasive e da frequenti cambiamenti, rendendo difficile comprendere nel dettaglio le reali intenzioni e gli effetti concreti della riforma.

Richiesta di confronto: A.F.I.S. rinnova con forza la richiesta di avviare un tavolo di dialogo stabile e trasparente tra le parti coinvolte – in particolare tra le autorità italiane e sammarinesi e le rappresentanze dei lavoratori frontalieri – al fine di scongiurare ripercussioni negative su aspetti fondamentali quali occupazione, trattamento pensionistico e condizioni di vita dei lavoratori stessi. L’Associazione ritiene essenziale che i frontalieri vengano ascoltati e coinvolti attivamente nei processi decisionali che li riguardano direttamente.

c.s. Associazione Frontalieri Italia San Marino (A.F.I.S.)

