Frontemare strapieno per Fratelli d'Italia. Spinelli: “grazie di cuore a tutti, garantisco impegno"

Frontemare strapieno per Fratelli d'Italia. Spinelli: “grazie di cuore a tutti, garantisco impegno".

C’era tutta l’amministrazione comunale di Coriano a partire da Gianluca Ugolini, tra gli altri, a sostenere la candidatura al Senato di Domenica Spinelli ieri sera al “Frontemare” di Rimini. Circa 400 persone hanno affollato il locale di Miramare per ascoltare, salutare ed applaudire i candidati di Fratelli d’Italia. Un’occasione speciale alla quale ha preso parte l’on. Galeazzo Bignami oltre ai componenti regionali, provinciali e comunali del partito insieme ai vari coordinatori d’area e ovviamente agli altri candidati. “Un evento straordinario – ha commentato la Spinelli - che ha riempito il locale. Persone che credono in una svolta politica. Ringrazio tutto il partito per la fiducia che mi è stata concessa di rappresentare Fratelli d’Italia a Rimini, tutti i consiglieri comunali, i coordinatori dei vari comuni che sostengono questo percorso importante di cambiamento nel quale l’obiettivo è mettere piede nella nuova compagine che andrà a governare l’Italia. Da parte mia – ha proseguito - ho portato l’impegno e l’entusiasmo che ha sempre contraddistinto le mie campagne elettorali, nella mia umiltà, trascinando tutti sempre con il sorriso pronta ad ascoltare chiunque. Ribadisco i grandi temi per cui mi sono sempre battuta e che continuerò a sostenere: lavoro, famiglia, educazione, turismo e mondo agricolo. Quindi – ha concluso la Spinelli - ancora grazie a tutti. Il 25 settembre avremo davanti un’importante opportunità, ma anche una grande responsabilità. Da una parte c’è un centrosinistra confuso e dall’altra un centrodestra che da subito ha dimostrato attaccamento al Paese mettendosi al tavolo e costruendo un programma concreto che risponde alle esigenze dei cittadini partendo dai punti di incontro. Ho chiesto a tutti i presenti di non mollare fino a domenica, lavorando in questi ultimi giorni nella direzione di contattare più persone possibili per andare a votare. Siamo all’ultimo miglio, insieme come squadra, e non è importante il risultato personale quanto quello del progetto di Giorgia Meloni. La nostra presidente è la persona credibile e autorevole che è stata in grado in pochi anni di portare questo partito dal 3 al 27% e quindi noi dobbiamo dimostrare ora concretezza anche qui in Emilia-Romagna. Quella di stasera è stata una partecipazione eccezionale, non scontata, che ci inorgoglisce ma che allo stesso tempo ci dà linfa vitale. Insieme saremo protagonisti di un evento storico che è quello di portare come presidente del Consiglio la prima donna nella storia d’Italia”.

cs Domenica Spinelli

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: