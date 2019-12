“FU FU” CHE BELLO IL NATALE IN BSM!

Al termine dell’ultima edizione della Tombola di Natale, trasmessa in diretta sulla RTVSM la sera della Vigilia, Banca di San Marino tira le somme dell’evento. Un’edizione differente dalle precedenti, nella quale Banca di San Marino ha deciso di offrire al pubblico sammarinese, e ai propri correntisti, una serata condita di risate e simpatia, quale sfondo ad un tema molto importante sostenuto da BSM, il supporto all’Associazione Oncologica Sammarinese. Il ricavato della messa in vendita di parte della cartelle della tombola ha permesso di destinare all’Associazione un assegno di ben 7.855,00 Euro consegnato, durante la serata, dal Presidente BSM Marcello Malpeli al Presidente dell’Associazione Oncologica Sammarinese Maria Grazia Angeli. “Quest’anno Banca di San Marino ha voluto dare un forte segno della propria presenza a tutta la popolazione sammarinese – ha commentato il Presidente Malpeli – scendendo in campo a fianco di questa importante Associazione e dimostrando, ancora una volta, la propria vicinanza ed il proprio supporto a tutti i cittadini. Perseguire scopi sociali è una caratteristica del nostro DNA fin dai soci fondatori della Banca i quali, ben cento anni fa, si sono uniti per perseguire il bene comune. Sapevamo che potevamo contare sulla sensibilità dei cittadini sammarinesi, ma il risultato raggiunto è andato ben oltre ogni più rosea aspettativa”. Ad intrattenere il pubblico nella serata condotta da Pino Cesetti, le simpatiche battute di Fabrizio Fonatana il famoso “James Tont” e la soave e magnifica voce della cantante Sara Jane Ghiotti. Ospiti anche i tre vincitori del talent targato BSM “I Talenti dei Castelli”, in ordine: il rapper IROL MC, la ginnasta Lucia Castiglioni ed i “calisthenici” ragazzi del gruppo BARTITANS. A vincere l’edizione 2019 della Tombola BSM, i sammarinesi Emanuel Conti e Franca Ceccoli che si sono aggiudicati il montepremi finale di euro 10.000. Nell’augurare a tutti un Felice e Sereno Anno nuovo, ricordiamo che il 2020 sarà l’anno che vedrà Banca di San Marino ed Ente Cassa di Faetano festeggiare i 100 anni di storia, insieme a tutti i soci dell’Ente, correntisti ed azionisti della Banca che quotidianamente la preferiscono.



