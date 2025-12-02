FUCS/CSdL - FCS/CDLS - FSC/USL: Firmato il pre accordo per le assicurazioni: aumentano le buste paga dei lavoratori del settore

FUCS/CSdL - FCS/CDLS - FSC/USL: Firmato il pre accordo per le assicurazioni: aumentano le buste paga dei lavoratori del settore.

L'ultimo passaggio da compiere, affinché abbia valore erga omnes, è il referendum tra i lavoratori

Tra le Organizzazioni Sindacali, l'ANIS e le Agenzie di Assicurazione è stato sottoscritto l'accordo per il rinnovo del contrato di lavoro per i lavoratori dipendenti occupati nel settore assicurativo. Il contratto, valido fino al 31 dicembre 2029, prevede i seguenti aumenti retributivi: 3% per il 2025, 3% per il 2026, 2,70% per il 2027, 2,50% per il 2028, 2,50% per il 2029. Per un incremento complessivo nei 5 anni del 13,70%. Sono aumenti sostanzialmente in linea con le dinamiche dei principali contratti, che dovrebbero permettere la copertura dell'inflazione. Alla trattativa ha partecipato anche una rappresentanza dei lavoratori di tutti e tre i sindacati Oltre a ciò, le parti firmatarie hanno confermato la parte normativa del precedente accordo contrattuale, sottoscritto il 16 febbraio 2023. Le parti sono altresì impegnate a redigere il testo unico del contratto collettivo nazionale di lavoro, entro il gennaio 2026. Il via libera al pre accordo, è arrivato dall’assemblea dei lavoratori del settore. Ora per assumere valore erga omnes, in base alla legge 59/2016, l'accordo contrattuale dovrà essere sottoposto al referendum tra i lavoratori del settore assicurazioni. Le Federazioni Servizi di CSdL, CDLS, USL sono impegnate a organizzare l'iter per la realizzazione dello stesso referendum.

C.s. FUCS/CSdL - FCS/CDLS - FSC/USL

