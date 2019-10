Funzione Pubblica: “Accesso civico e tutela della privacy”, corso di avvio della collaborazione con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione Italiana

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni e la Direzione Generale della Funzione Pubblica informano che nella giornata di lunedì 21 ottobre 2019 Dirigenti e Funzionari del Settore Pubblico Allargato saranno chiamati a partecipare al Corso che darà l’avvio materiale al Protocollo d’Intesa concernente la collaborazione tra la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) della Repubblica Italiana e la Direzione Generale della Funzione Pubblica sammarinese, sottoscritto il 6 dicembre 2018.

L’accordo prevede infatti anche la messa a disposizione di docenti SNA per iniziative da tenersi a San Marino e declinate su vari settori quali, fra gli altri, la promozione e protezione dei diritti umani, le pari opportunità e la non discriminazione, la prevenzione dei fenomeni corruttivi, la trasformazione digitale, l’innovazione della PA.

Lunedì 21 dalle ore 9:00 alla Sala Montelupo di Domagnano Dirigenti e Responsabili parteciperanno ad una giornata di alta formazione, tenuta dal Cons. Marcello Buscema, Presidente Vicario del Tribunale di Velletri, docente SNA e componente della Commissione MIUR per la redazione del codice della legislazione scolastica, università, dell’alta formazione artistica, musicale, coreutica e della ricerca.

Tema del corso, dal titolo “Accesso civico e tutela della privacy”, è l’analisi del sottile confine fra trasparenza della Pubblica Amministrazione e tutela dei dati personali dell’utenza, anche valutando i profili di responsabilità del funzionario pubblico.

Si esprime quindi soddisfazione per l’avvio di questa importante collaborazione, che fornirà negli anni al Settore Pubblico allargato nuovi strumenti per porsi sempre più al servizio dell’utenza e per innovare ulteriormente la propria organizzazione, nell’ottica di aumentare costantemente il livello di professionalità di dirigenti e funzionari anche attraverso la formazione di alto livello ed il confronto con esempi virtuosi.

Con questa formazione la Direzione Generale della Funzione Pubblica e la Segreteria di Stato per gli Affari Interni si pongono l’obbiettivo di coniugare una sempre maggiore professionalità dei dipendenti pubblici acquisita con formazione specifica, l’incremento del grado di soddisfazione dell’utenza e la qualificazione del lavoro del dipendente pubblico.

Per ulteriori informazioni, inviare una e-mail a info.direzionegeneralefunzionepubblica@pa.sm o telefonando al numero 0549-882837 (Direzione Generale della Funzione Pubblica).

Comunicato stampa

Funzione Pubblica