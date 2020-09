Funzione Pubblica: Attivazione servizio MOTO per le visure online di veicoli iscritti nel Registro Immatricolazione Veicoli tenuto da URAT

Il Direttore della Funzione Pubblica e la Direzione della U.O. Ufficio Registro Automezzi e Trasporti, rendono noto che è attivo sul Portale della Pubblica Amministrazione, e disponibile per qualunque utente, l’applicativo che consente di visualizzare e stampare le visure dei veicoli iscritti nel Registro immatricolazione veicoli dell’Ufficio Registro Automezzi e Trasporti.

Per accedervi è sufficiente effettuare la registrazione al sito www.pa.sm se nuovi utenti o il login se già in possesso delle credenziali, e richiedere l’attivazione del servizio “MOTO” alla voce “Richiesta nuovo servizio” sulla colonna di sinistra, selezionandolo nel menu a tendina fra i servizi per il cittadino.

Ai successivi login sul sito si ritroverà il servizio direttamente in Home Utente fra i propri accessi attivi e, in seguito all’ingresso, per ottenere una visura sarà sufficiente selezionare in “MOTO” l’opzione “Veicolo/pagamento Visura Online” e procedere con l’inserimento delle categorie e targa di immatricolazione del veicolo desiderato.

Il contributo da pagare per ogni visualizzazione o stampa, da versare direttamente con carta di credito, è pari a 5,00 €, esattamente lo stesso importo che si verserebbe recandosi allo sportello presso l’Ufficio per il medesimo servizio.

Viene così attivato un nuovo servizio telematico per facilitare l’utenza che non dovrà più recarsi necessariamente presso l’Ufficio per effettuare tali visure, in un’ottica di un progressivo trasferimento di servizi su piattaforma telematica, pur mantenendo la possibilità di ricorrere al servizio di sportello fisico qualora l’utente non possa accedere al web.

Nelle prossime settimane altri servizi saranno inseriti sui canali web della Pubblica Amministrazione proseguendo nella direzione di una maggiore facilitazione nel rapporto con l’utenza che così viene agevolata e supportata nelle sue relazioni con l’Amministrazione con passi progressivi verso la digitalizzazione dei servizi che si sta perseguendo con decisione nella PA Per ulteriori informazioni, inviare una e-mail a info.registroautomezzi@pa.sm o telefonando al numero 0549-887100 (Ufficio Registro Automezzi e Trasporti).

Comunicato stampa

Direzione Generale Funzione Pubblica

